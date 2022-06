Restricții de circulație în București, în weekend. Trafic deviat 

Comisia Tehnică de Circulaţie a aprobat mai multe restricţii de circulaţie pentru iniţiativa "Străzi deschise - Bucureşti, Promenada Urbană" şi alte evenimente, printre care cel caritabil denumit "Life Will Win", organizat de Arcub şi Ambasada Ucrainei în România.

Evenimentul "Străzi deschise - Bucureşti, Promenada Urbană", care are loc în intervalul 30 aprilie - 16 octombrie, se va desfăşura în acest weekend pe bulevardul Kiseleff, segmentul dintre străzile Arh. Ion Mincu şi Monetăriei, între orele 9,00 - 22,00, fără afectarea traficului rutier în intersecţie, respectiv pe Calea Victoriei, porţiunea cuprinsă între Piaţa Victoriei şi până la intersecţia cu Splaiul Independenţei, fără afectarea intersecţiei. Organizatorul va asigura o bandă de circulaţie pe şoseaua Kiseleff, pe segmentul de drum cuprins între străzile Arh. Ion Mincu şi Monetăriei, pentru accesul autovehiculelor de intervenţie (pompieri, ambulanţă, poliţie etc).



Pe durata restricţiilor instituite se va permite traversul pe Calea Victoriei, pe str. Sevastopol, str. Gheorghe Manu, b-dul Dacia, pe str. George Enescu, str. Ştirbei Vodă, Ion Câmpineanu, bd. Regina Elisabeta.



Se va permite accesul riveranilor către domiciliu, precum şi către unităţile economice din zonă, conform indicatoarelor montate temporar pe durata restricţiilor, pe următoarele artere: str. Frumoasă, între str. Sevastopol şi Calea Victoriei; str. Gina Patrichi, între bd. Lascăr Catargiu şi Calea Victoriei; Calea Griviţei, între str. C-tin Budişteanu şi Calea Victoriei, cu menţiunea că accesul auto al riveranilor va fi redirecţionat către aleea din faţa Palatului Ştirbei, apoi către str. Banului.



De asemenea, "Străzi deschise" va avea loc pe b-dul Unirii, segmentul cuprins între Splaiul Independenţei şi b-dul Dimitrie Cantemir, respectiv b-dul Unirii, porţiunea dintre Dimitrie Cantemir şi b-dul Mircea Vodă (sensul spre Piaţa Alba Iulia), fără afectarea traficului rutier în intersecţii.



Pentru amenajarea fiecărui spaţiu este necesară închiderea traficului rutier pe străzile sus menţionate, începând cu fiecare zi de sâmbătă, de la ora 9,00, până în fiecare zi de duminică, la 22,00. Măsurile de deviere a traficului rutier vor fi realizate de poliţiile locale competente teritorial, sub supravegherea Brigăzii Rutiere. Traficul Societăţii de Transport Bucureşti va fi deviat. Afluirea şi defluirea participanţilor se vor face individual.

Evenimentul "Străzi Deschise" în Drumul Taberei





Nu în ultimul rând, evenimentul "Străzi deschise" se va derula pe b-dul Drumul Taberei, în intervalul orar 11,00 - 22,00, segmentul de drum delimitat de intersecţia cu str. Valea Ialomiţei şi str. Valea Argeşului. Traficul rutier va fi restricţionat, în weekend-ul acesta, de sâmbătă, ora 11,00, până duminică, la 23,00; din 25 iunie, ora 11,00, până pe 26 iunie, la 23,00. Mijloacele de transport STB vor fi deviate.



În altă ordine de idei, Municipalitatea a precizat că evenimentul caritabil "Life Will Win", organizat de Arcub şi Ambasada Ucrainei în România, se va desfăşura sâmbăta aceasta, în intervalul orar 16,00 - 22,00, în Piaţa George Enescu.



Sâmbătă, între orele 16,00 - 23,00, se va restricţiona traficul rutier: pe Calea Victoriei, între străzile Ştirbei Vodă şi Dem. I. Dobrescu; pe str. Ştirbei Vodă, între Calea Victoriei şi str. Ion Câmpineanu; pe str. B. Franklin, segmentul de drum cuprins între intersecţia cu str. Dinicu Golescu şi cu Calea Victoriei; pe str. C. A. Rosetti, segmentul de drum cuprins între intersecţia cu Calea Victoriei şi str. Boteanu. Circulaţia rutieră va fi permisă pe str. Episcopiei, cu trecerea pe Calea Victoriei către str. Ştirbei Vodă.



Devierea traficului rutier şi a mijloacelor de transport public se va face, sâmbătă, între orele 16,00 - 23,00, pe Calea Victoriei, în zona Piaţa George Enescu, între străzile Ştirbei Vodă şi Dem I. Dobrescu. Mijloacele STB vor fi deviate pe str. Luterană spre bd. Dacia până la Piaţa Romană.

Simfonia Apelor în centrul orașului





Evenimentul "Simfonia Apei" se desfăşoară în Piaţa Unirii - zona Fântânilor, vineri, sâmbătă şi duminică, în perioada 14 mai - 2 octombrie, între orele 19,30 - 23,00. În aceste zile se va restricţiona traficul rutier, gradual, în funcţie de numărul de persoane, în intervalul orar 19,30 - 23,00, pe bd. Unirii, segmentul cuprins între bd. Dimitrie Cantemir şi Splaiul Independenţei, sub supravegherea organelor de ordine. Pentru buna desfăşurare a evenimentului traficul STB va fi deviat.



Pentru buna desfăşurare a Adunării publice a Asociaţiei "Părinţii Cireşari", de sâmbăta aceasta până pe 4 septembrie, între orele 9,00 - 21,00, numai în zilele de sâmbătă şi duminică, se va închide traficul rutier pe str. Copilului, segmentul de drum cuprins între străzile Constantin Buzdugan şi Athanasie Enescu. Traficul rutier va fi restricţionat de echipaje ale Poliţiei Locale - sectorul 1, sub îndrumarea Brigăzii Rutiere.



Nu în ultimul rând, Municipalitatea a amintit că evenimentul cultural "Festivalul de Teatru Independent Undercloud" se desfăşoară în perioada 13-19 iunie, între orele 10,00 - 22,00, pe trotuarele Căii Griviţei (ambele sensuri), segmentul de drum cuprins între Muzeul Naţional al Literaturii Române şi UNARTE.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News