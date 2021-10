Report la Joker la categoria I de peste 6,18 milioane de euro

Joi, 28 octombrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 24 octombrie, Loteria Română a acordat 42.842 de câştiguri în valoare totală de peste 1,73 milioane lei.



La Loto 6/49, la categoria I este în joc un report în valoare de peste 775.600 de lei (peste 156.800 de euro). La Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de aproximativ 2,6 milioane lei (peste 525.400 de euro).



La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 30,61 milioane lei (peste 6,18 milioane de euro). La Noroc Plus, la categoria I, reportul este in valoare de peste 56.800 de lei (peste 11.400 de euro).



La Loto 5/40, la categoria I, este un report în valoare de aproximativ 266.900 de lei (peste 53.900 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 51.400 de lei (peste 10.400 de euro).



Loteria Română îţi schimbă viaţa!



La tragerea Joker de duminică, 24 octombrie, s-a câştigat premiul de categoria a II-a, în valoare de 100.535,68 de lei. Biletul norocos a fost jucat la agenţia 13-010 din Constanţa şi a fost completat cu două variante simple la Joker şi două variante la Noroc Plus, preţul biletului fiind de numai 12,50 lei, informează Loteria Română.

Loto 6/49. Rezultatele tragerilor de duminică, 24 octombrie, 2021

Reamintim faptul ca la tragerea Loto 6/49 de joi, 21 octombrie, s-a castigat premiul de categoria I, in valoare de 7.646.117,84 lei (aproape 1,55 milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat la agentia 17-012 din Galati si a fost completat cu o varianta simpla la Loto 6/49, pretul biletului fiind de doar 5,50 lei.

La tragerea Joker de joi, 21 octombrie, s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 383.015,36 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Turda, jud. Cluj si a fost completat cu doar o varianta simpla la Joker.

Numerele extrase, duminică, 24 octombrie, 2021:

Loto 6/49

33 5 12 27 16 24

Loto 5/40

3 15 36 22 1 7

Joker

6 45 23 22 17 + 13

Noroc

2 6 0 7 5 2 0

Super noroc

1 2 6 3 2 4

Noroc plus

4 1 2 1 5 6