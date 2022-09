Reguli de aur pentru o demachiere corectă, astfel încât să ai grijă de pielea ta și să fii mereu frumoasă / video

„Demachierea înseamnă gestul de curăţare a pielii, fie că s-au folosit produse de machiaj sau nu. Teoretic, se presupune că măcar stratul de protecție solară ar trebui să existe și să-l înlăturăm. Și dacă acesta nu există, tenul trebuie curățat constant”, a spus specialistul Ioana Marinescu, fondator PLUSH BIO, specialist în formularea și evaluarea produsului dermatocosmetic, membru al Societății Române de Dermatologie.

„Nu aş recomanda spălarea cu săpunuri agresive. Nu aş recomanda nici produsele pe bază de alcool. Curăţarea tenului trebuie făcută cu produse blânde, delicate şi dedicate tipului nostru de ten. Dimineața, apa micelară pe care o folosim și pe care ar trebui să o avem pe noptieră măcar, dacă nu altfel, trebuie să respecte PH-ul, echilibrul şi microbiomul pielii. De asemenea, pentru curăţare, aş recomanda produsele pe bază de ulei. Ele fac ca primul pas din procesul de curățare să fie foarte eficient. În momentul în care masăm pielea cu un produs pe bază de ulei, el va îngloba foarte bine toate celulele moarte şi impurităţile şi, în momentul în care voi finaliza cu un produs pe bază de apă, tenul va fi foarte curat”, a spus Ioana Marinescu.

„Demachierea se va termina în momentul în care discheta demachiantă va fi curată și nu va mai avea urme de machiaj”, a explicat Ioana Marinescu.

Cum ne demachiem corect și ce beneficii poate avea tenul nostru atunci când îl curățăm corespunzător, aflați din emisiunea cu Ioana Marinescu, care a fost transmisă simultan pe canalele de YouTube și paginile de Facebook Spectacola, DC News și DC Medical, dar și DC News TV.

Ingredient nou care ajută enorm la regenerarea părului. Efect de „implant”

Specialistul Ioana Marinescu a vorbit despre un ingredient nou, „modern”, care ajută la regenerarea părului, având un efect de „implant”.

„Dacă în tinerețe, adolescență, am avut un păr destul de binecuvântat, cu trecerea timpului, am încercat - și multe facem această greșeală - tot felul de culori, permanent, modele ciudate care mi-au distrus părul. Pentru că mereu am căutat ceva care să-l echilibreze și să-i dea strălucire, luminozitate, un pic de volum, densitate, am încercat tot felul de ingrediente. Unele au funcționat foarte bine, altele nu atât de bine precum mă așteptam. Evident, diferă de la persoană la persoană. Sunt persoane mai receptive la anumite active și mai puțin receptive la altele. Din experiența mea, dar și de la laborator, părul are nevoi extrem de mari de curățare blândă, dar constantă. Spălatul pe cap trebuie să fie o bucurie pentru păr, iar ingredientele folosite să fie blânde”, a spus Ioana Marinescu.

„Un balsam, un mic tratament pentru păr sunt foarte importante”, a subliniat specialistul. „Încerc să fiu la curent cu toate noutățile din partea de știință a ingredientelor care apar. Chiar este un ingredient fabulos în ceea ce privește regenerarea volumului și diminuarea căderii firului de păr, un ingredient foarte modern în momentul acesta și foarte bine aspectat, în sensul în care studiile de specialitate sunt extrem de intense. Se pare că produsele care îl conțin au calitatea de a regenera firul de păr ca după un implant. Este, într-adevăr, un produs extrem de intens pentru regenerarea părului. Ultima noastră gamă conține acest ingredient, atât în șampon, cât și în masca și sprayul pentru scalp”, a spus Ioana Marinescu.

