Reghe, video cu bebelușul. Prodan, ATAC și fotografii indecente cu "amanta": O felicităm și ne rugăm să nu pățească ce a pățit Reghe JR! Să DISPARĂ forever

Scandalul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf continuă și este unul cu scântei, iar motivul principal ar fi neliniștea și supărarea cuscrei lui Reghe, adică mama iubitei lui Luca, fiul antrenorului, nemulțumită de comportamentul acestuia și nesigură de prezența fiicei sale în acea familie.

Asta nu este tot, pentru că Laurențiu Reghecampf a mai stârnit-o pe Anamaria Prodan cu încă o postare din meniul online.

Nu mai există niciun dubiu că Reghe va fi din nou tată, mai ales că el se mândrește cu asta pe rețelele de socializare. Antrenorul a publicat un videoclip cu ecografia bebelușului pe care urmează să-l aibă alături de Corina Caciuc.

În replică la ultimele imagini ale sale, Anamaria Prodan a reacționat și a spus că tot ce-și dorește este ca Reghecampf să-i înapoieze tot ce a furat în acești ani.

Asiana Peng, fostă gimnastă în lotul României, se iubește din vara trecută cu Luca, băiatul din prima căsnicie a lui Laurenţiu Reghecampf.

Reghecampf, imagini surpriză în mediul online

"Dacă nu aș fi considerat că îmi este nedreptățită familia, nu aș fi răspuns declarațiilor pe care doamna Silvana, mama Asianei, le-a oferit astăzi presei.

Asiana este parte din familia mea, prin iubirea care o leagă de Luca, și este injust ca numele ei să fie folosit într-un context față de care nu are nicio implicare. Îngrijorările doamnei Silvana nu au niciun temei și asigur pe oricine că atât Luca, cât și ceilalți membri ai familiei noastre - eu, Corina - îi acordă Asianei și iubire, și respect.

Aceste îngrijorări ale doamnei Silvana ar trebui, mai degrabă, să fie legate de faptul că a consimțit să facă jocul dezgustător al fostei mele soții și că s-a asociat unei situații de familie, care nu o privea pe domnia sa. Nu o judec însă!

Ca părinte, poate că am reacționat și eu greșit, în trecut, atunci când am fost influențat de alte persoane. Îmi place să cred că nu se regăsește în acele declarații și că ele sunt doar rezultatul intoxicărilor din partea altcuiva. Dacă avea sau va mai avea vreo temere reală, eu sunt deschis oricând dialogului ca dovadă că beneficiază de iertarea mea.

Până la urmă, Asiana, pe care, repet, am integrat-o cu dragoste în familia noastră, nu trebuie să fie ”prinsă la mijloc” și să sufere din cauza nechibzuinței nimănui. În ce ne privește, NOI RĂMÂNEM UNIȚI!", a scris Laurențiu Reghecampf pe pagina de Instagram, la câteva ore după ce a publicat videoclipul cu ecografia bebelușului.

Anamaria Prodan, prima reacție după gestul lui Reghe

Anamaria Prodan a publicat în mediul online mai multe imagini în care actuala parteneră a lui Reghe apare în lenjerie intimă, scriind și un mesaj în dreptul fotografiilor. Aceasta a explicat că nu îi poartă deloc pică micuțului, așa cum s-ar crede, pentru că el nu are nicio vină în toată această poveste.

"Săracul Reghe, ne este foarte mila de el, dar nu-l putem ajuta mai mult decât am făcut-o! Omul nu poate să-și asume faptul că amanta are un trecut mai zbuciumat. Omul încearcă să arunce pe mine și pe copii mizeria lui.

Nu o cunosc pe doamna Peng și nu am vorbit vreodată în viața mea cu dânsa! Niciodată nu am antamat interlopi să-i bat amanta lui Reghe, niciodată nu m-am interesat ce face Reghe sau amanta, nu am învrăjbit copiii împotriva lui Reghe. Am încercat să-l rog pe Reghe să divorțăm fără scandal cu condiția să dea ce a furat înapoi, dar se pare că-s toate vândute deja, încasați și mâncați banii de mult...

COPIII au REACȚIONAT FIRESC când au realizat teatrul jucat de Reghe de ani! Comentariile copiilor și interviurile au avut urmări urate / blocați toți instant si jigniți de către Reghe! Din aceste declarații se vede disperarea unui “bărbat“ când realizează că se strânge lațul la par!

Luca, băiatul nostru, a locuit în casa doamnei PENG toată vara, în timp ce tatăl lui, Reghe, se destrăbăla cu amanta… nici capul nu-l durea de băiat! Când nu era la doamna Peng acasă, era la mine acasă, cu iubita, Asiana, la Snagov. Reghe era tot dispărut din peisaj. Acum … din ce am citit și eu în ziare, se pare ca s-a întâmplat ceva în familie … habar nu am ce. Reghe a fost doborât de rușinea data de doamna Silvana. Ca să dai asemenea mesaj, să postezi asemenea poză, când cuscra ta este suparata si înfricoșată de tine si de acțiunile tale (asocierea copiilor doamnei Peng cu amanta Caciuc) denota Nebunie!

Să asmuți practic o fetița împotriva propriei mame, să postezi ostentativ poza cu Asiana când mama ei e suparată, să insinuezi că soția ta are ceva de-a face cu povestea asta… este tot Nebunie.

Ca “bărbat și tată“, ai datoria, măi, Reghe, sa împaci mama cu fiica, nu să insinuezi și să mimezi dragostea… căci ferească Dumnezeu… la tine nu contează vârsta… respect față de cuscra ta nu ai , față de familia Asianei nu ai, față de familia ta nu ai, față de copiii tăi nu ai! Dar ești supărat și îți ameninți prietenii, soția că îi trimiți la închisoare pe toți ca te ajută fratii Cherciu (habar nu am cine-s ei sau dacă s-ar bagă in mizeriile Tale)", a scris Anamaria Prodan, după fotografia publicată de Reghe.

Anamaria Prodan, fotografii cu iubita lui Reghe

"Amanta sotului meu nu are nicio vină pentru mascarada lui Reghecampf. Ca multe alte fete, caută un loc cald și o familie! O felicităm pentru îngerașul din burtică și ne rugăm pentru el să nu pățească ce a pățit Reghe Jr. cu tatăl lui.

Pozele primite cu amanta soțului meu, Caciuc, nu-s plătite de mine sau de copiii mei! Știm ce născocește soțul meu. Ne-am obișnuit să vorbim urât de noi în oraș, să ne blameze, să dea vina pe noi pentru trecutul amantei lui, să amenințe prietenii comuni! Nu judecăm pe nimeni, căci viața amantei nu este problema noastră, a familiei. Dreptul la liberă exprimare, însă, o să-l folosim mereu.

Nu o cunosc pe doamna Silvana Peng, cuscra domnului Reghe și nu am vorbit niciodată cu dânsa. Știe ca mama probabil cu cine are de-a face.

Repet! Mesajul este poate șoc pentru Reghe! Nu amanta aceasta are vina pentru situația macabra în care se află el! Este doar vina domniei sale!

Dacă nu era această amantă, era alta. Cum au mai fost multe. Problemele lui Reghe le vedeți azi. Vedeți ce bine se descurcă ca antrenor. Vă dați seama ce impresie au jucătorii de el. Ce exemplu demn de urmat este el. Faptul că nu are treabă cu fotbalul de cam multă vreme, că-i pleacă oamenii din staff, că are activități mass-media! Rușinea țării cum îl numesc cei de acasa și băiatul lui cel mic pe care îl înregistrează si forțează să facă poze pentru a le posta pe Instagram… poze făcute cu forța să dovedească oare ce în proces! Problema lui Reghecampf este mare. Nu înțelege că cel mai simplu este să înapoieze ce a furat familiei și să dispară forever.

Concluzie! Nu ne interesează trecutul sau viitorul amantei. Nu ne interesează lumea în care a căzut Reghe. Amanta Caciuc nu există pentru familia mea și nimeni nu se interesează cum insinuează Reghe de ea. L-am rugat atât, să returneze ceea ce a sustrat în ani familiei și după să dispară forever și din amintirile noastre", a mai scris ea.

