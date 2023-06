Reese Witherspoon, alias Blonda de la Drept, este cea mai bogată actriţă din lume

Reese Witherspoon a fost desemnată cea mai bogată actriţă din lume care a făcut avere prin propriile mijloace, potrivit unui clasament întocmit de revista Forbes, informează publicaţia Independence citată de Agerpres.



Pe 1 iunie, revista Forbes a publicat versiunea actualizată din 2023 a listei sale generaliste "Cele mai bogate femei self-made din America", în care Reese Witherspoon, o prolifică actriţă şi producătoare de filme şi seriale TV, ocupă locul al 59-lea.



Printre celelalte femei din lista Forbes se află scenarista TV Shonda Rhimes, prezentatoarea şi actriţa de comedie Ellen DeGeneres, cântăreţele Taylor Swift, Rihanna şi Madonna. Deşi ultimele patru au jucat în trecut şi în câteva filme, principala lor profesie nu este actoria.



Celelalte personalităţi din această listă, în fruntea căreia se află femeia de afaceri Diane Hendricks cu o avere netă de 15 miliarde de dolari, sunt femei care lucrează în modă, îngrijirea sănătăţii şi noile tehnologii.

Cine este Reese Witherspoon

Reese Witherspoon, în vârstă de 47 de ani, este cunoscută datorită rolurilor interpretate în numeroase filme populare de-a lungul carierei sale de mai multe decenii, precum "The Man in the Moon" (1991), "Pleasantville" (1998), "Election" (1999) şi "Wild" (2014).



De asemenea, ea este una dintre cele mai bine plătite femei din industria cinematografică, obţinând un onorariu de 35 de milioane de dolari în 2023, potrivit site-ului Women in the World.



Deşi onorariul ei din actorie este unul consistent, ceea ce a plasat-o în fruntea topului Forbes a fost vânzarea din 2021 a companiei sale de producţie Hello Sunshine contra unei sume de 900 de milioane de dolari.



Actriţa americană a înfiinţat Hello Sunshine în 2016 cu intenţia de a realiza producţii care să spună poveşti feminine, "pentru a schimba felul în care femeile sunt prezentate în mass-media". Printre producţiile de top realizate de această companie se află seriale TV precum "Big Little Lies", "Little Fires Everywhere" şi "The Morning Show". Reese Witherspoon a şi jucat în aceste trei producţii.



Vedeta americană deţine în continuare 18% din acţiunile companiei Hello Sunshine.



Termenul "self-made" se aplică, potrivit revistei Forbes, "unei persoane care a construit o companie sau care a făcut avere prin propriile mijloace, fără să o fi moştenit parţial sau în totalitate. Atât timp când un membru al listei nu a moştenit o afacere sau o sumă de bani, el poate fi considerat 'self-made'".

