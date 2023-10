Reacția lui Erling Haaland, după ce Manchester City a umilit-o pe rivala Manchester United / Video

Atacantul norvegian a primit titulatura de ”omul meciului”, după ce a înscris două goluri și a dat o pasă decisivă. La finalul partidei, atacantul lui Pep Guardiola a fost întrebat despre paradă spectaculoasă a portarului de la United, Andre Onana, care i-a stopat realizarea hat-trick-ului.

'Nu m-am gândit la hat-trick. E atât de simplu. Am avut presiune pe umeri și am marcat. Este fantastic. A fost o bucurie grozavă. Onana a avut o intervenție foarte bună. Aia e, nu-mi pasă, ca să fiu sincer!', a declarat Erling Haaland, la finalul partidei de pe Old Trafford.

