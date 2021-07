Răzvan Simion își face de cap, în timp ce Lidia Buble e plecată în Asia Express. Ipostaza incendiară alături de Daliana Răducan

După despărțirea de Lidia Buble, Răzvan Simion pare mai fericit ca niciodată.

Încă de anul trecut, prezentatorul de la "Neatza cu Răzvan și Dani" trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Daliana Răducan. Chiar dacă s-au ascuns luni bune, cei doi nu se mai ascund și postează fotografie după fotografie.

Recent, cei doi au fost plecați în vacanță în Grecia, iar fotografiile de acolo au surprins pe toată lumea, pentru că l-au găsit pe matinalul Antenei 1 într-o ipostază romantică alături de iubita sa.

În ultima fotografie postată pe Instagram, Răzvan Simion o sărută pe obraz pe iubita lui, spre uimirea fanilor.

"Numai zei", a scris fostul iubit al Lidiei Buble în dreptul fotografiei cu actuala iubită, de care este cât se poate de îndrăgostit, așa cum se poate vedea și în imagine.

De când Ianca, fiica lui Răzvan Simion, i-a dat de gol pe cei doi și de când fanii prezentatorului au comentat că Daliana seamănă perfect cu Lidia Buble, atât Răzvan Simion, cât și Daliana Răducan și-au oprit comentariile la toate postările în care apar împreună.

De remarcat este faptul că cei doi au început să posteze din ce în ce mai des, iar asta se întâmplă de când Lidia Buble este plecată departe de țară, în Asia Express.

Lidia Buble, plecată în Asia Express alături de sora ei

Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Lidia Buble și sora ei, Estera, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francy, Cosmin Natanticu și soția lui, Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța, și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital, sunt cele nouă perechi dornice de aventură și adrenalină.

„O viață am așteptat o astfel de oportunitate... să pot să-mi spun povestea și într-un alt context. Sunt extrem de competitivă, dar habar n-am cum am sa fac față când adaug stresul și epuizarea. Vin să câștig și să-mi arăt că pot mai mult. Noi suntem 11 frați. Cât o echipă de fotbal... am ales-o însă pe Esty, pentru că împreună suntem Double Bubble Trouble”, a declarat Lidia Buble.

Cine este Daliana Răducan, iubita lui Răzvan Simion

Fiica lui Răzvan Simion l-a dat de gol pe tatăl ei.

Daliana Răducan nu este străină de televiziune. Aceasta a făcut parte din echipa "Visuri la cheie", emisiunea de la PRO TV, fiind arhitect și designer de interior.

De câțiva ani, ea lucrează pe cont propriu, având un birou cochet în București.

”Îmi place să mă descriu ca având un ochi de artist și un ochi de arhitect riguros, fiind în același timp creativ, dar cu un accent imens pe fiecare detaliu important. Scopul meu este să găsesc locul dulce dintre exuberanță și simplitate – căutând confort, circulații fluide, detalii, armonie, simetrie și tehnologie discretă”, așa se descrie iubita vedetei pe site-ul pe care îl are.

Răzvan Simion, motivul despărțirii de Lidia Buble. Mesajul subtil al artistei, semn pentru Daliana Răducan

Pe vremea când matinalul de la Neatza a cunoscut-o pe Lidia Buble, era căsătorit cu Diana, femeia care i-a dăruit doi copii, iar mai apoi, odată ce s-au îndrăgostit, cei doi au trecut printr-o "iubire interzisă".

Recent, mai în glumă mai în serios, Răzvan Simion a divulgat motivul despărțirii lor. Totul s-a întâmplat în cadrul emisiunii pe care o prezintă, “Neatza cu Răzvan și Dani”, când Răzvan Simion a spus că în opinia lui, cei care sunt vinovați pentru încheierea unei relații sunt bărbatul și mama lui, arată cancan.ro

Replica Lidiei Buble

La puțin timp după dezvăluirea lui, Lidia Buble a avut și prima reacție pe rețelele de socializare. Artista a publicat un mesaj motivațional, cu subînțeles, care i-au pus pe fani pe gânduri.

"Un lucru pe care l-am învățat de-a lungul timpului este că nu toate contează. Nu orice persoană, lucru sau eveniment trebuie să aibă un impact asupra noastră, indiferent de cât de mult ar încerca. Gândește-te la viața ta ca la o casă. Ai da voie oricărui străin înăuntru? Să vină, să-și lase hainele murdare, să se curețe și apoi să plece, lăsându-te pe tine să cureți toată mizeria?", a postat Lidia Buble, pe InstaStory.

Răzvan Simion, relație nouă cu Daliana Răducan. Ce diferență uriașă de vârstă e între ei

Daliana Răducan, noua iubită a lui Răzvan Simion, este cu 11 mai mică decât el, având doar 29 de ani.

Se pare că diferența de vârstă dintre Răzvan Simion și femeile din viața sa nu constituie deloc o problemă. Cei doi sunt împreună din vara anului trecut, dar abia acum și-au făcut publică relația. Cei doi au fost surprinși împreună în Istanbul, imediat după despărțirea de Lidia Buble, însă prezentatorul TV a negat atunci că ar avea o nouă relație.

