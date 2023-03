Războiul Rusiei împotriva Ucrainei a schimbat din temelii Europa. Tudor Curtifan (DefenseRomania): Imaginați-vă o Românie care azi nu era membră NATO

Războiul din Ucraina a intrat în al doilea an, deși muți credeau la început că va dura doar câteva săptămâni. Tudor Curtifan, redactor șef DefenseRomania, atrage atenția însă că războiul neprovocat al Rusiei împotriva Ucrainei, început pe 24 februarie 2022, va mai dura. Totodată, el a amintit importanța deciziilor politice din anii 2000 când s-a hotărât integrarea României în NATO și UE.

Tudor Curtifan susține că războiul din Ucraina, care a intrat deja în al doilea an, va mai dura și niciuna din părți nu caută o soluție de pace: „Cred că va fi un conflict care se va întinde pe cel puțin un an sau doi. Nici Federația Rusă, nici Ucraina nu au obiectiv în acest moment pentru a intra în negocieri cu privire la o soluție de pace ci caută ca o soluție militară să o deblocheze pe cea politică. Cred că Federația Rusă și-a îngustat foarte mult culoarul de negocieri în urma anexării ilegale a celor 4 regiuni pe care nici nu le controlează și cred că va fi un război care cu siguranță în 2023 va continua să afecteze regiunea.

După mai bine de un an de lupte soldate cu zeci de mii de morți, Vladimir Putin a anexat ilegal patru regiuni ucrainene: Herson, Zaporojie, Lugansk și Donețk. Analiștii spun, însă, că regiunea Kiev rămâne o nucă tare: „În momentul de față nu Kievul este obiectivul principal al Federației Ruse, ci cele 4 regiuni din estul Ucrainei pe care le-a anexat în toamna anului trecut. Kievul a fost un obiectiv important la începutul invaziei, anul trecut, în prima etapă, cu precădere în luna februarie, martie, când s-a și încercat un asediu asupra Kievului care nu a reușit. Nu cred că în actuala arhitectură a conflictului, Federația Rusă are forța necesară să reia ofensiva asupra Kievului și nici nu are o logică mare din punct de vedere militar acest scenariu pentru că obiectivele majore sunt în estul Ucrainei, așa cum ne arată și conflictul”, a precizat analistul de politică externă, Tudor Curtifan.



Războiul Rusiei împotriva Ucrainei datează din 2014 nu din 24 februarie 2022



Tudor Curtifan a mai subliniat că e important de înțeles că „războiul Rusiei de cucerire împotriva Ucrainei” datează încă din 2014, iar riscul pentru România e ca Federația Rusă să ajungă la gurile Dunării. Redactorul șef al DefenseRomania spune că uităm prea repede importanța deciziilor politice din anii 2000 când România a aderat la NATO și UE.

„Pericolul este, și nu e doar de la 24 februarie, de la momentul invaziei, cât și înainte pentru că este un război care a început în 2014, deși multă lume cade în capcana faptului că este un război care a împlinit un an. Nu, este un război care durează din martie 2014, în diferite etape, după anexarea peninsulei Crimeea și secesiunea din estul Ucrainei. Cred că pericolul cel mai mare pentru România care din fericire e membru NATO este ca Federația Rusă să ajungă la gurile Dunării și să se învecineze cu noi.

Pe termen lung, cred că Federația Rusă își dorește să ajungă la gurile Dunării prin cucerirea Odesei, dar acest lucru ar fi posibil doar în cazul nefericit în care va reuși să cucerească estul Ucrainei.

Până la agresiunea împotriva Ucrainei Europa a crezut că pacea e eternă. Azi, când vedem atacurile hibride, militare și destabilizările la care sunt supuse statele din regiune care nu sunt membre NATO și UE, ar trebui să realizăm importanța deciziilor politice luate la București acum două decenii cu privire la parcursul euro-atlantic al României”, a mai declarat Tudor Curtifan pentru DC News.

