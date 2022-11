Răspunsul lui Marius Budăi, după ce a fost întrebat dacă pensiile militarilor rămân ocupaţionale

„Vor fi respectate prevederile Curţii Constituţionale, vor fi respectate prevederile din PNRR, în rest suntem pe ultimele discuţii şi proiectul va fi înaintat Guvernului. În câteva zile, înaintăm către Guvern şi către Comisie, după care îl înaintăm în Parlament", a declarat ministrul Muncii, Marius Budăi, luni, 21 noiembrie, la Palatul Parlamentului.

De asemenea, întrebat dacă pensiile militarilor rămân unele ocupaţionale, Marius Budăi a răspuns astfel: „Ideea mea a fost de la început şi am spus tot timpul că pensiile militarilor nu sunt pensii speciale, însă o să avem proiectul de final. Ceea ce pot să vă spun acum este că am fost extrem de transparent, spre deosebire de ceea ce s-a făcut când s-a scris proiectul, şi am discutat în paralel şi cu Comisia şi cu Banca Mondială, dar şi cu cei interesaţi".



Ministrul Muncii a menţionat că încă se poartă discuţii politice în privinţa jalonului referitor la pensii din PNRR.

Ministrul Muncii, invitat în plenul Camerei Deputaţilor, la Ora Guvernului, pe tema pensiilor speciale

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a fost invitat pe 21 noiembrie, la „Ora Guvernului" de către parlamentarii USR, pentru a da explicaţii despre stadiul îndeplinirii jalonului 215 din PNRR, respectiv pachetul legislativ referitor la pensiile speciale.



Tema dezbaterii din cadrul Camerei Deputaţilor a fost "Stadiul îndeplinirii Jalonului 215 din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă - Intrarea în vigoare a cadrului legislativ pentru reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale - şi care sunt paşii concreţi făcuţi de Ministerul Muncii pentru a duce la îndeplinire la timp acest angajament", conform www.cdep.ro.



Dezbaterea "Ora Guvernului" este o procedură care face parte din mecanismul de control parlamentar exercitat de legislativ la adresa guvernului şi se desfăşoară atât la Senat, cât şi la Camera Deputaţilor, în baza Regulamentelor separate ale celor două camere.



Sesiunile din cadrul "Orei Guvernului" sunt dezbateri pe teme politice de interes major la care participă 2 miniştri. Acestea au loc în timpul sesiunilor ordinare, în fiecare zi de luni, de obicei, în intervalul orar 16.00-18.00, cu excepţia zilei dedicate "Orei prim-ministrului". Dezbaterile politice se organizează atât la iniţiativa opoziţiei, cât şi a puterii, alternativ, se arată în Regulamentul Camerei Deputaţilor.

Tema dezbaterii este prezentată de către reprezentantul grupului parlamentar care a solicitat dezbaterea, având la dispoziţie 5 minute. La rândul său, ministrul invitat la dezbateri are la dispoziţie 5 minute pentru a răspunde. Reprezentantul grupului care a solicitat prezenţa miniştrilor poate cere lămuriri suplimentare, având la dispoziţie 3 minute. Şi celelalte grupuri parlamentare au la dispoziţie câte 3 minute pentru a-şi prezenta punctul de vedere, excepţie făcând cel mai mare grup parlamentar din opoziţie care are la dispoziţie 5 minute.



La Senat, "Ora Guvernului" se desfăşoară după o procedură asemănătoare cu cea prevăzută de Regulamentul Senatului. Alături de mecanismul "Ora Guvernului", există şi procedura "Ora prim-ministrului", la care este invitat primul-ministru, o dată pe lună.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News