Rapperița Cardi B scapă după ce a aruncat cu microfonul într-un fan. „Arma albă”, scoasă la licitație

Cardi B nu va avea probleme cu legea pentru că a aruncat cu microfonul într-un spectator la Las Vegas, conform BBC. Rapperița a reacționat astfel după ce cineva din public i-a aruncat apă în față în timpul unui concert la Drai’s Beachclub, săptămâna trecută. Un video cu momentul în care artista de 30 de ani a ripostat a devenit viral pe rețelele de socializare.

Dar poliția din Las Vegas a anunțat că a închis ancheta pentru agresiune din lipsă de probe. “După o revizuire amănunțită a acestui caz și cu consultarea Biroului Procurorului Districtual din Clark County, acest caz a fost închis ca având probe insuficiente”, a spus Departamentul de Poliție Metropolitană din Las Vegas într-un comunicat. “Nu vor fi depuse acuzații în legătură cu acest caz.”

Avocații câștigătoarei unui premiu Grammy au mulțumit poliției pentru “rezolvarea rapidă și eficientă a acestei probleme”, într-o declarație raportată de mai multe surse.

În imaginile surprinse de mai mulți fani se vede cum personalul de securitate îl înconjoară pe cel care a provocat incidentul la marginea scenei și îi recuperează microfonul rapperiței. Videoclipuri de la începutul concertului au arătat că Cardi B i-a cerut unui alt spectator să o stropească pe spate, întorcându-se cu fața spre public.

Alright y’all, I found the other angle it connected ???????? Cardi’s aim remains undefeated and they turnt right back up after ???? pic.twitter.com/JeX2LzvUfu