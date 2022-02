Rapid - Sepsi, REZULTAT FINAL în Liga 1. Primele reacţii: "Am o inimă, un cap, sper să nu plesnească" / "S-a terminat"

Meciul s-a terminat 1-1, după ce Alex Ioniţă a marcat golul egalizator în minutul 91.

”Rămânem cu un punct. Nu știu al câtelea meci este în care jucăm în 10. Este imposibil de greu să pregătești o săptămână meciul și apoi să rămâi în 10. Din punctul meu de vedere, nu a fost de roșu! În rest, nu pot decât să felicit jucătorii, am făcut o repriză a doua bună.

Am arătat spirit, devotament și fotbal. Nu cedăm, mi-mi place să lupt până în ultima clipă. Le-am spus la pauză că nu trebuie să pierdem meciul ăsta, din păcate, ăsta a devenit discursul.

Alex Ioniță mi-a răsplătit încrederea. Îl cunosc de când eram copil. I-am spus că va avea încrederea mea pe viață. Toți am avut nevoie de acest gol, și noi, și el. Nu a dat golul pentru el. Avea nevoie, chiar avea, mă bucur și-l felicit. Întârzie victoria pentru că jucăm mereu cu un om în minus sau aveam ratări monumentale”, a declarat Mihai Iosif.

Antrenorul Rapidului a recunoscut, în același timp, că este supus unei presiuni imense la Rapid: ”Iau presiunea de pe umerii jucătorilor, dar și eu sunt om, am o inimă, un cap și nu aș vrea să plesnească pentru nimeni și nimic, că am și eu o familie. Trăind la o asemenea intensitate, nici nu mai știi la ce să te aștepți”, a declarat Mihai Iosif, antrenorul Rapidului, după meci.

Bergodi spune că Sepsi nu mai are şanse la playoff

"Dezamăgit, pentru că am pierdut două puncte. Când te oprești, nu mai joci mingea cum am jucat în prima repriză, deși ai un om în plus, normal că meritam ce am luat, adică un punct. În prima repriză a fost bine, dar în a doua repriză trebuia să plimbăm mingea. Nu am mai jucat deloc! Aruncam mingea sus, la bătaie, în contre. N-am explicații!

Erau trei puncte foarte importante pentru noi, care ne gândim la play-off. E numai vina noastră că n-am câștigat. Nu știu dacă e ultima șansă pentru play-off. Probabil s-a terminat, dar nu mă uit mult la clasament.

Da, urmează un meci mai special cu Voluntari, am stat acolo un an și jumătate și am numai amintiri frumoase despre această echipă. Mă întorc cu plăcere la Voluntari pentru acest meci. E o echipă bună, care joacă, merită locul pe care îl ocupă în clasament. Sunt sigur că va fi un meci frumos", a spus Cristiano Bergodi, la finalul partidei, citat de Digisport.

