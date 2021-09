Ramona Olaru are un nou iubit: Nu mă mai lasă să dansez pe mese

Ramona Olaru, asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani”, are un nou iubit după despărțirea de Cuza.

După despărțirea de Cuza, Ramona Olaru iubește din nou. Asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a recunoscut în direct, la TV, că există altcineva în viața ei. Totodată, ea a dezvăluit și că are „interzis” la a mai dansa pe mese.

„Nu mă mai lasă pe mese (n.red. să danseze pe mese)”, spunea recent Ramona Olaru, la TV.

Înainte de prima întâlnire cu noul iubit, Ramona Olaru și-a verificat astrograma cu ajutorul colegei sale din platou, Bianca Nuțu. Pare-se că a primit doar vești bune!

„Am fost cu Bianca să îmi calculeze harta, înainte să ies la cina cu el. Și a mers”, a spus Ramona Olaru, făcând referire la Bianca Nuțu, prezentatoarea rubricii Horoscop de la aceeași emisiune.

Ramona Olaru s-a iubit timp de doi ani cu Cuza, concurent la „Asia Express” și membru „Noaptea târziu”.

Înainte de a face parte din echipa de la Neatza cu Răzvan și Dani, Ramona Olaru a lucrat la „Prietenii de la 11', o altă emisiune a Antenei 1, care a fost ulterior scoasă din grilă. Drept urmare, în anul 2019, Ramona s-a alăturat echipei Neatza.

Recent, Dani Oțil a povestit cum a reușit Ramona Olaru să îi impresioneze la primul interviu de angajare, fiind foarte mândri de cum a evoluat colega lor după ce i-a luat locul Flaviei Mihășan, care a devenit mamă.

„A venit Ramona la prima angajare, ne-a vorbit despre la câți centimetri se bagă porumbul în sol. Nu e glumă. Arăta cu totul și cu totul în alt fel. Cred că venea de la cămin. În primele 20 de secunde era cu fundul pe o masă… A fost oarecum și descoperirea noastră. Uite ce frumos ai crescut”, a spus Dani Oțil, la Neatza cu Răzvan și Dani. (Știrea, AICI.)

„Eu am vrut să fiu stewardesă. N-am avut destul acces la informație. Eram una bună dacă aș fi fost în avion. Dar în ultimul timp când m-am hotărât să mă apuc de treabă, mi-au zis că nu pot să mă fac stewardesă pentru că mă apucasem de tatuaje și nu trebuie să fie la vedere. Dar tot am ajuns la înălțime, lângă oamenii pe care i-am admirat mereu”, a spus Ramona în emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani”, făcând referire la job-ul pe care-l are acum lângă matinali. (Știrea, AICI.)