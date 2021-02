”Eu am vrut să fiu stewardesă. N-am avut destul acces la informație. Eram una bună dacă aș fi fost în avion. Dar în ultimul timp când m-am hotărât să mă apuc de treabă, mi-au zis că nu pot să mă fac stewardesă pentru că mă apucasem de tatuaje și nu trebuie să fie la vedere. Dar tot am ajuns la înălțime, lângă oamenii pe care i-am admirat mereu”, a spus Ramona în emisiunea ”Neatza cu Răzvan și Dani”, făcând referire la job-ul pe care-l are acum lângă matinali.