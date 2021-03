Vezi și: Raluca Turcan, SUPĂRATĂ pe sporuri: Toată lumea are, demnitarii nu. Să-mi arătați pe cineva care nu are

"Nu vreau să fim ipocriți. Peste tot, în sectorul public, s-au dat sporuri. Cu excepția demnitarilor care nu au sporuri, în rest toată lumea are sporuri în România. Vă rog să-mi arătați o categorie profesională care nu are sporuri și înseamnă că nu am văzut eu suficient. Așa a fost creată legea salarizării. A fost creată să fie unitară și după un articol de lege apar în șapte care dezvoltă excepții și s-au creat tot felul de artificii în funcție de cât de influente au fost unele categorii socio-profesionale, astfel încât salariile la stat să fie completate cu sporuri.

Trebuie să încheiem cu ipocrizia legată de sporurile inventate doar pentru a majora salariile. Politica noastră în materie de salarizare în domeniul public pleacă de la o mai bună ierarhizare pe grila de salarizare pentru categoriile socio-profesionale, iar sporurile să se acorde nu mai mult de 20% din nivelul salariului de bază. Adică dacă iei salariul X, orice spor ai primi tu, să nu depășească mai mult de 20% din salariul de bază", a declarat Raluca Turcan, în direct la B1 TV.

Sporurile să rămână în două cazuri

"Sporurile să rămână strict pe 2 dimensiuni. Una a categoriei în condiții de muncă extremă și unele motivaționale. În felul acesta vom putea ajunge să avem o lege a salarizării unitare.", a mai spus ea.