Raluca Turcan: Avem un scandal monstru în PNL. De noi depinde să nu ajungem la mâna PSD, slăbiți si îngenunchiați

Lidera liberală a precizat în discursul său că „de noi depinde cum vom arata după aceste alegeri: la mâna PSD, slăbiți si îngenunchiați, finalizând cu chiu cu vai guvernarea, cu ezitări și compromisuri de care oamenii s-au săturat sau pregătim terenul pentru 8 ani de guvernare prin reforme și forța politică în parlament”.

„Eu aleg guvernare de 8 ani prin reforme. Pe care avem obligația sa le facem”, a mai precizat aceasta.



„Se vorbește mult despre creșterea PNL după 2017, însă se trece sub tăcere că am crescut din două motive: datorită parteneriatului cu Klaus Iohannis și datorită muncii dvs, membrii PNL. De ce a crescut PNL ? Să ne aducem aminte : pentru că PSD-Dragnea devenise insuportabil și că președintele Iohannis a știut să se opună – vă amintiți „elefantul din încăpere” – președintele la ședința de guvern; protestele de stradă – președintele printre protestatari; presiunile uriașe asupra Justiției – referendumul pentru justiție organizat de președinte?”, le-a transmis ministrul Muncii liberalilor.

Turcan: Avem un scandal monstru în PNL care nu ne duce nicăieri și care pune sub semnul întrebării tot ce încercăm să construim

„Trebuie modestie și realism să înțelegem și de ce am crescut și de ce am pierdut electorat și trebuie să răspundem așteptării oamenilor pentru schimbare. Ce avem însă în acest moment? Avem un scandal monstru în PNL care nu ne duce nicăieri și care pune sub semnul întrebării tot ce încercăm să construim”, a mai precizat Turcan.



„Se discută despre liberalism și despre orientarea doctrinară a PNL prin prisma unor extreme și nu este o abordare înțeleaptă. Să nu prezentăm PNL ca pe un partid rupt între modern și conservator”, a răspuns aceasta ieșirilor lui Ludovic Orban din aceste zile/

„Trebuie să căutăm să vorbim cu amândouă segmentele, pentru că avem votanți în ambele - asta este adevărul. În România modernă sau conservatoare, problema este sărăcia și sărăcia în muncă.

Integrarea în UE și deceniul de creștere după criza economică au produs și mulți perdanți, nu doar câștigători – PNL trebuie să li se adreseze și lor. Trebuie să ne acceptăm reciproc diferențele de gândire în PNL – pentru că asta înseamnă liberalism; concentrându-ne pe rezolvarea problemelor care-i preocupă pe români : reducerea sărăciei și creșterea veniturilor”, a mai subliniat Raluca Turcan, în discursul ei.

„E nevoie de mai multă modestie”





„Închei spunându-vă că cea mai ușoară varianta pentru un om politic este sa stea sa urmărească o poziționare după ce soarta competiției este clară. Este nevoie de mai multă modestie la conducerea partidului – nimeni nu apreciază laudele și cuvintele mari despre sacrificiile făcute pentru PNL pe care unii și le aduc lor înșiși. Să fii în conducerea unui partid asta înseamnă să sacrifici timp, familie, resurse pentru partid – asta este normal să facem toți cei din conducerea partidului și nu este nevoie să ne lăudăm cu asta.

Este nevoie de mai mult bun simț și colegialitate la conducerea partidului - nu se poți să lauzi un om pentru rezultate, munca, participarea la efortul comun, înainte de conturarea echipelor din partid, iar după ce acel om a declarat o opțiune pentru o echipă, să devina ținta atacurilor și loviturilor interne. Pur și simplu așa ceva nu se face dacă ții într-adevăr la partid”, a conchis ministrul.