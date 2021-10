Rafila, despre discuții cu Cioloș: Mergem pe varianta unui guvern tehnocrat care să organizeze în primăvară alegeri anticipate

Medicul Alexandru Rafila, deputat PSD, a declarat, miercuri, la Realitatea Plus, că partidul din care face parte nu este împotriva discuțiilor cu premierul propus Dacian Cioloș, însă asta nu înseamnă că îl va susține. PSD vrea în continuare guvern de tehnocrați care să organizeze în primăvară alegerile anticipate.

„Bineînțeles că noi nu suntem opuși dialogului, vor fi discuții, dacă dl Cioloș decide, dar asta nu înseamnă că îl vom și susține. Cu un partid care are 12% este puțin probabil să reziste. Mergem pe varianta un guvern tehnocrat care să organizeze în primăvară alegeri anticipate, un guvern care să conțină persoane care să aibă răspunsuri la problemele sanitare și economice.”, a declarat Alexandru Rafila.

Rafila, despre explozia de cazuri COVID: Comparație cu Lombardia

Referitor la situația epidemiologică din țară, medicul a spus că nu s-a făcut nimic pentru a preveni impactul valului patru.

„Ieri am ajuns într-o situație imposibilă din punct de vedere al deceselor și infectărilor. Tot facem comparație cu Lombardia. Acolo au fost înregistrate decese ale unor persoane la domiciliu pentru că nu ajungeau la spital. La noi nu sunt suficiente resurse. Spitalele sunt aglomerate și de pacienții care ar putea să primească tratament ambulatoriu. Nu s-a făcut nimic ca acest val 4 al pandemiei să fie pregătit. Domnul premier spunea că o să fie ușor. Au fost niște declarații politicianiste, niște minciuni. Trebuie să gestionăm acest haos”, a spus Alexandru Rafila.

Întrebat ce va urma, Rafila a răspuns: „Văd foarte complicată următoarea perioadă. Nici nu poate fi altfel. Am ajuns la un număr mare de infectări. Cazurile se complică și duc la deces. Fac un apel la toată lumea ca atunci când are confirmarea că este infectat să declare, să fie introduși în sistem și dacă apar simptome să fie tratați cât mai repede”.

Dacian Cioloș - întâlnire cu liderii PNL, UDMR şi minorităţilor naţionale pentru formarea unei majorități parlamentare

Premierul desemnat Dacian Cioloş se întâlnește astăzi cu liderii PNL, UDMR şi minorităţilor naţionale pentru o primă discuţie în vederea formării unei majorităţi parlamentare.

"Nu este în intenţia noastră de a negocia o majoritate cu PSD şi AUR, am spus lucrul acesta foarte clar. Nu avem compatibilităţi politice. Noi ne asumăm aici nişte măsuri de guvernare care cred că nu sunt compatibile cu felul în care PSD şi AUR văd lucrurile. Am spus lucrul acesta de la început. Intenţia noastră este să discutăm cu partenerii din coaliţie şi să refacem această majoritate. Ne-am asumat această responsabilitate şi vom avea o primă discuţie să vedem cum se poziţionează, dincolo de declaraţii publice", a afirmat, marţi, preşedintele USR, Dacian Cioloş, care, potrivit Constituţiei, are 10 zile pentru a se prezenta în faţa Parlamentului ca să ceară votul de încredere asupra programului şi întregii liste a Guvernului. Vezi mai mult AICI.