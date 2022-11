Qatar către Europa: Criticile occidentale la adresa țării sunt ”arogante” și ”rasiste”

Într-un interviu exclusiv pentru ziarul german Frankfurter Allgemeine Zeitung, citat de Politico, ministrul de Externe al Qatarului, șeicul Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani a spus că țările europene și occidentale cred că Qatarul ”nu este pregătit din punct de vedere intelectual sau cultural pentru a găzdui o Cupă Mondială”.

”Este ironic când acest ton vine din țările din Europa care se autointitulează democrații liberale. Sincer, sună foarte arogant și foarte rasist”, a spus el.

Ministrul de Externe a reiterat plângerile lui Doha cu privire la ”standardele duble” față de țară, spunând că populația Germaniei este ”dezinformată de politicienii guvernamentali”. El a adăugat că Guvernul german pare să nu aibă ”nicio problemă” când vine vorba de cooperarea energetică cu Qatar.

”Întotdeauna spunem că sportul nu ar trebui să fie niciodată politizat”, a spus el. ”Există mulți oameni din întreaga lume, ei văd că acesta este doar un sentiment de aroganță, un sentiment de oameni care nu pot accepta o țară mică din Orientul Mijlociu a câștigat candidatura pentru a găzdui Cupa Mondială.”

Cu privire la reformele pieței muncii din Qatar, ministrul de Externe a spus că ”guvernul este angajat să implementeze inovațiile”, adăugând că ”vor fi unele lacune și vom depune eforturi pentru a le închide. Acesta este un proces în desfășurare care nu se oprește niciodată – și nu se va opri după Cupa Mondială.”

Qatarul s-a confruntat cu critici de când a fost atribuit turneul în 2010. Acuzațiile de mită și corupție au obținut procesul de licitație, iar istoricul țării în domeniul drepturilor omului și tratamentul lucrătorilor migranți a fost criticat de activiști, politicieni și asociații de fotbal.

Cupa Mondială din Qatar, ce ţări participă?

Cel mai simplu ar fi să urmărim grupele deja anunţate din aprilie pentru a şti care sunt toate echipele participante la CM 2022 şi a avea o imagine completă asupra campionatului.

Astfel, în Grupa A avem Qatar, Ecuador, Senegal, Țările de Jos, în Grupa B vom vedea meciuri între Anglia, Iran, Statele Unite, Țara Galilor, în Grupa C se vor disputa partide între Argentina, Arabia Saudită, Mexic, Polonia.

Grupa D are echipe la fel de puternice din Franța, Australia, Danemarca, Tunisia, Grupa E, cea mai grea, le are pe reprezentantele Spaniei, Costa Ricăi, Germaniei, Japoniei. Grupa F cuprinde Belgia, Canada, Maroc, Croația, grupa G va avea meciuri între Brazilia, Serbia, Elveția, Camerun, Grupa H are în componenţa echipele naţionale din Portugalia, Ghana, Uruguay, Coreea de Sud.

Care sunt favoritele la titlul de câștigătoare?

Brazilia este favorită să câştige, alături de Franţa, Argentina, Anglia și le așteaptă un premiu consistent. Optimile încep din 3 decembrie, sferturile din 9 decembrie, semifinalele din 13 decembrie, finală mică se joacă pe 17 decembrie, iar finala e programată pe 18 decembrie şi se va desfăşura pe Lusail Iconic Stadium. Cele mai puternice tari de la CM 2022 sunt cu siguranţă Brazilia, Franţa, Argentina, Anglia, Germania, Spania, Japonia, Portugalia, aşa că va fi spectacol total pe teren.

