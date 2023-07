"Pur şi simplu nu am mai putut". David Popovici, primul mesaj după ce a terminat pe locul 4 cursa de 200 m liber

”Nimănui nu-i place să piardă. Nu o să mint. Nu sunt necăjit, supărat, sunt OK. Primele trei lungimi de bazin au fost foarte bune, dar pur și simplu nu am mai putut. Adică am dat cât am putut.

Se întâmplă. Imediat cum am ajuns în capăt am corelat această senzație cu cât am reușit să ne pregătim și cum am reușit să ne pregătim. Acesta este sportul. Uneori câștigi, uneori iei locul patru”, a spus David Popovici, citat de Digisport.

David Popovici, descris ca "Libelula din Bucureşti" în presa spaniolă

Cel mai rapid înotător din lume nu este din Baltimore (Statele Unite) sau Sydney (Australia), unde s-au născut la vremea lor două fenomene precum Michael Phelps şi Ian Thorpe şi în cele mai carismatice două ţări de înot. Nici nu a ieşit din centrele disciplinate de înaltă performanţă din China, Marsilia (Franţa) sau Londra (Anglia). Nici din îngheţatul Lesnoi (Rusia) de unde provine Alexander Popov. Cel mai rapid înotător din lume a crescut în cartierul Pantelimon, unul dintre cele mai conflictuale din Bucureşti, capitală a unei ţări cu mică tradiţie acvatică (nouă medalii olimpice) şi care încearcă să se extindă după căderea Cortinei de Fier. Actualul campion mondial la 100 şi 200 m liber, deţinătorul recordului mondial la 100 m, a devenit cel mai strălucitor sportiv de la Nadia Comăneci, care a făcut istoria cu nota zece la Jocurile de la Montreal şi a câştigat nouă medalii olimpice, dintre care cinci de aur, este introducerea celor de la AS în interviul cu David Popovici.



David şi antrenorul său Andrei Rădulescu gestionează mână în mână harul divin, darul pe care l-a făcut natura, pe care părinţii l-au îngrijit cu drag şi cu care a fost înzestrat înotătorul care este destinat să marcheze recorduri stratosferice de viteză. Tocmai din acest motiv, îngrijirea minţii, care poate dăuna corpului, aşa cum s-a întâmplat multor înotători care au căzut în depresie şi nu au reuşit să gestioneze succesul, este ceea ce îl îngrijorează cel mai mult pe Rădulescu, scrie Agerpres.

Popovici a povestit cum, la cererea sponsorului său de a-şi alege un animal reprezentativ, a optat pentru libelulă.



Libelula simbolizează îndemânarea mea, personalitatea mea şi mediul meu. Este mică şi inofensivă, dar zboară frumos şi elegant peste apă, lăsându-şi în urmă prădătorii. Precizia rutinei libelulei descrie perfect antrenamentul meu şi fineţea ei se traduce în performanţa mea. În cele din urmă, aripile ei sunt un simbol al libertăţii, de aici şi stilul liber, a spus David Popovici.

