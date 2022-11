Un elefant i-a dat de furcă unui reporter. Uriașul animal a întrerupt transmisia

Sursă foto: Captură video (The Independent)

Jurnalistul kenyan Alvin Kaunda filma un reportaj într-un orfelinat de pui de elefant din capitala Nairobi, când a simțit o atingere curioasă pe umăr. Kaunda relata despre felul în care puii de elefanți din orfelinat erau îngrijiți în timpul unei secete pentru Broadcasting Corporation (KBC) din Kenya.

Un pui de elefant a venit în spatele lui și i-a pus trompa pe umăr și apoi pe față, moment în care tânărul izbucnește în râs.

Reporterul a reușit să dea dovadă de profesionalism în primele minute ale înregistrării, însă puii de elefant s-au dovedit a fi o provocare mult mai mare.





Un papagal a furat casca unui reporter care transmitea LIVE

Un reporter chilian era în direct când un papagal i-a aterizat pe umăr și i-a furat casca bluetooth din urechea stângă. Nicolas Krumm, jurnalist al canalului Chilevision, vorbea despre creșterea jafurilor în zona locală, când hoțul cu pene i-a luat casca, scrie BBC.

Cameramanul a încercat să prindă pasărea pentru a lua înapoi casca, dar aceasta a zburat. Momentul a fost tratat cu mult amuzament și uimire de către cei doi. Reporterul a spus ulterior că papagalul a scăpat dispozitivul și a reușit să-l recupereze. Vezi imaginile AICI

TikTok profită de familiile de sirieni care cer bani online

Familiile din taberele siriene care cerșesc donații pe TikTok, în timp ce compania preia până la 70% din venituri, a fost subiectul unei investigații a BBC. Copiii transmit în direct pe aplicația de social media ore întregi, pledând pentru cadouri digitale cu o anumită valoare în bani. BBC a observat că episoadele live câștigau până la 1.000 de dolari pe oră, dar a constatat că oamenii din tabere primeau doar o mică parte din sumă. TikTok a spus că va lua măsuri prompte împotriva „cerșetoriei exploatatoare”.

Compania a spus că acest tip de conținut nu era permis pe platforma sa și a spus că comisionul său din cadourile digitale a fost semnificativ mai mic de 70%, dar a refuzat să confirme suma exactă. La începutul acestui an, utilizatorii TikTok și-au văzut fluxurile încărcate cu episoade live ale familiilor din taberele siriene, atrăgând sprijinul unora și îngrijorările cu privire la escrocherii din partea altora. Citește articolul integral AICI

Prezentatoarea CNN, Christiane Amanpour, a refuzat să poarte eșarfă în fața președintelui Iranului

Prezentatoarea CNN, Christiane Amanpour, ar fi trebuit să aibă miercuri un interviu foarte așteptat cu președintele iranian Ebrahim Raisi. Oficialul a părăsit studioul, supărat că jurnalista nu a vrut să își acopere capul, deși se aflau în New York.

Decizia lui Amanpour a venit pe fondul protestelor aflate în desfășurare în Iran, cu privire la decesul unei femei de 22 de ani, Mahsa Amini. Aceasta a murit în custodia poliției după ce a fost arestată sub suspiciunea că a încălcat regulile hijab-ului.

Pe Twitter, Amanpour a spus că Raisi a întârziat la interviul din New York, după care a primit o solicitare de ultim moment de a purta o eșarfă, de la unul dintre consilierii președintelui, notează Insider.

„La 40 de minute după ce trebuia să înceapă interviul, a venit un consilier. Președintele, a spus el, îmi sugera să port batic, pentru că sunt lunile sfinte ale lui Muharram și Safa”, a scris Amanpour pe Twitter joi. "Am refuzat politicos. Suntem la New York, unde nu există nicio lege sau tradiție cu privire la basma. Am subliniat că niciun președinte iranian anterior nu a cerut acest lucru atunci când interviul a avut loc în afara Iranului". Citește continuarea articolului AICI

