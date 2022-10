TikTok profită de familiile de sirieni care cer bani online. Peste jumătate din donații ajung la platformă

Familiile din taberele siriene care cerșesc donații pe TikTok, în timp ce compania preia până la 70% din venituri, a fost subiectul unei investigații a BBC. Copiii transmit în direct pe aplicația de social media ore întregi, pledând pentru cadouri digitale cu o anumită valoare în bani. BBC a observat că episoadele live câștigau până la 1.000 de dolari pe oră, dar a constatat că oamenii din tabere primeau doar o mică parte din sumă. TikTok a spus că va lua măsuri prompte împotriva „cerșetoriei exploatatoare”.

Compania a spus că acest tip de conținut nu era permis pe platforma sa și a spus că comisionul său din cadourile digitale a fost semnificativ mai mic de 70%, dar a refuzat să confirme suma exactă. La începutul acestui an, utilizatorii TikTok și-au văzut fluxurile încărcate cu episoade live ale familiilor din taberele siriene, atrăgând sprijinul unora și îngrijorările cu privire la escrocherii din partea altora.

Familiile ar fi primit telefoane și echipament de înregistrare de la intermediarii TikTok

În taberele din nord-vestul Siriei, BBC a constatat că tendința a fost facilitată de așa-numiții „intermediari TikTok”, care au oferit familiilor telefoane și echipamente pentru a intra în direct. Intermediarii au spus că au lucrat cu agenții afiliate TikTok în China și Orientul Mijlociu, care le-au oferit familiilor acces la conturile TikTok. Aceste agenții fac parte din strategia globală a TikTok de a recruta livestreameri și de a încuraja utilizatorii să petreacă mai mult timp pe aplicație.

Deoarece algoritmul TikTok sugerează conținut bazat pe originea geografică a numărului de telefon al unui utilizator, intermediarii au spus că preferă să folosească carduri SIM britanice. Ei spun că oamenii din Marea Britanie sunt cei mai generoși dăruitori.

Cazuri tragice expuse pe platformă

Mona Ali Al-Karim și cele șase fiice ale ei se numără printre familiile care intră în direct pe TikTok în fiecare zi, stând ore în șir pe podeaua cortului, repetând cele câteva fraze în engleză pe care le cunosc: „Please like, please share, please give.” (te rog, apreciază, te rog, distribuie, te rog, donează - trad.)

Soțul Monei a fost ucis într-un atac aerian și ea folosește streamurile live pentru a strânge bani pentru o operație pentru fiica ei Sharifa, care este oarbă.

Cadourile pe care le cer sunt virtuale, dar costă spectatorii bani reali și pot fi retrase din aplicație ca numerar. Spectatorii livestream trimit cadourile - de la trandafiri digitali, care costă câțiva cenți, la lei virtuali care costă în jur de 500 de dolari - pentru a recompensa creatorii pentru conținut.

De la mii de dolari oferiți de spectatori, la o mână de bani primită de familiile refugiate

Timp de cinci luni, BBC a urmărit 30 de conturi TikTok care transmiteau în direct din taberele siriene pentru persoane strămutate și a construit un program pe computer pentru a strânge informații din acestea, arătând că telespectatorii donau adesea cadouri digitale în valoare de până la 1.000 de dolari pe oră pentru fiecare cont.

Totuși, familiile din lagăre au spus că primesc doar o mică parte din aceste sume. În timp ce TikTok a refuzat să dea detalii, BBC a efectuat un experiment pentru a urmări unde se duc banii. Un reporter din Siria a contactat una dintre agențiile afiliate TikTok spunând că locuiește în lagăre. A obținut un cont și a intrat în direct, în timp ce personalul BBC din Londra a trimis cadouri TikTok în valoare de 106 dolari dintr-un alt cont.

La sfârșitul livestreamului, soldul contului de test a fost de 33 de dolari. TikTok a luat 69% din valoarea cadourilor.

