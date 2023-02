Psihologul Radu Leca, avertisment pentru cei aflați în prag de divorț: ”Am senzația! Este o iluzie”. Rolul MIROSULUI în cuplu

"Care este diferenţa între schimbarea dinamicii în interiorul cuplului, bazată pe o structură reală şi cea iluzorie? Lucrurile sunt simple, se mişcă foarte repede. Cea iluzorie este seductivă. Am senzaţia că m-am îndrăgostit, am senzaţia că am altă relaţie, am senzaţia că ştiu altceva despre o altă relaţie, am senzaţia că sunt mai validat într-o altă relaţie. Am senzaţia! Este o iluzie!

Ştii când vrei să divorţezi foarte tare? Când nu te mai regăseşti în cuplu. Iar subiectul care ţi-a fost mult timp partener a devenit cel mai mare duşman al tău. Ce a adus el negativ în relaţia cu tine? Un anumit miros. Şi aici putem vorbi despre cei care sunt consumatori de alcool şi droguri. Mirosul se schimbă. Cel de alcool este unul arhicunoscut. De mii de ani, oamenii au avut această dependenţă. Alcoolul a fost puntea de legătură dintre putinţă şi neputinţă şi a fost înţeles ca un model ce trebuie să fie respectat din străbunic în actualul fiu, lucru care a îngenuncheat poporul român din toate punctele de vedere.

Când se schimbă mirosul în interiorul unui cuplu, se schimbă şi vibraţia, şi dinamica, nu se mai gestionează emoţiile corect. Una este să fii crescut de un alcoolic, să îţi iei un soţ sau soţie care nu consumă alcool dar care devine în timp alcoolic, iar aici vei îndepărta cu foarte multă putere acel tip de partener. Şi alta este să te căsătoreşti cu un alcoolic, să îl accepţi o perioadă, şi când va apărea ceva mai bun în viaţa ta, să spui că el este omul pe care îl vrei, că este şi dragoste, şi o discuţie amplă, şi timp de calitate petrecut împreună. Astfel, creezi un nou context în care să intri emoţional, psiho-emoţional şi cognitiv 100%.

"Vei conştientiza următorul element în prag de divorţ"

Când există un partener ce aduce boală, suferinţă, furie, dependenţă, tulburare, în cuplu, trebuie să ştii foarte clar dacă reacţia ta este impusă sau dacă este reală 100%. Această diferenţiere te face să renaşti, dar vei primi doar reproşuri. Acele reproşuri despre care cei din jurul tău îţi vor spune că sunt bune, favorabile. Dar nu sunt bune sau favorabile, reprezintă un cumul mare de furie. Iar furia aceasta se va accentua pe măsură ce tu vei găsi foarte multe conexiuni cu timpul pe care l-ai pierdut în cuplu.

Vei conştientiza următorul element în prag de divorţ. Nimeni, niciodată, nu o să îţi poată da înapoi toate secundele pe care le-ai pierdut lângă un alcoolic, toxicoman, sperând ca el să se facă bine. Binele despre care tu vorbeşti nu are nicio legătură cu realitatea. De ce? Speranţa pe care tu o dezvolţi, o speranţă ce este dată ca fiind validă doar de bunul simţ, nu are legătură cu realitatea. Tu marşezi către o idee care spune "cu siguranţă partenerul meu se va face bine". Nu se va face bine! Alcoolul este prezent în organism, i-a transformat toate gândurile, la fel şi drogul", a declarat Radu Leca în cadrul emisiunii Ultrapsihologie.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News