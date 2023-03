Propunerea de revocare a directorului ICR Londra, analizată de comisiile din Senat

Foto: Captură video Realitatea Plus

Comisiile de cultură şi de politică externă din Senat vor analiza, miercuri, propunerea de revocare din funcţie a directorului ICR Londra, Catinca Maria Nistor, potrivit programului postat pe site-ul forului legislativ.



Preşedintele ICR, Liviu Jicman, a anunţat pe 9 martie că a cerut revocarea din funcţie a Catincăi Nistor.



Potrivit prevederilor legale, propunerile preşedintelui ICR trebuie avizate de Comisiile de cultură şi de politică externă ale Senatului.



Conform unor informaţii apărute în presă, decizia preşedintelui ICR survine mai multor "controverse publice" în care Catinca Maria Nistor ar fi fost implicată de când conduce filiala din Londra.



Tot miercuri, Comisiile de cultură şi de politică externă din Senat îi vor audia pe candidaţii pentru funcţiile de director la institutele culturale româneşti din Chişinău şi Veneţia.



Pentru mandatul de director al ICR "Mihai Eminescu" Chişinău este propusă Monica Babuc, iar Cristian Luca pentru conducerea Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică (IRCCU) de la Veneţia.

La începutul lunii martie, ministrul Culturii spunea că "demisia ar fi un act de onoare"

"Nu am contact direct cu doamna directoare. Am avut o declaraţie în presă în care am spus că aş aştepta o asemenea demisie. Apariţia mea din presă a fost aproximativ concomitentă cu demersul ICR. Deci, eu insist, adică pentru a nu ajunge la acest tip de demers instituţional, cred că demisia ar fi un act de onoare şi ar repara ceea ce trebuie vizavi de imaginea în străinătate, urmând ca dumneaei, fireşte, să-şi apere poziţia în ţară", a declarat Romaşcanu la Digi24. CITEŞTE mai multe aici

