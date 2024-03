Programul "Microbuzul pentru transportul elevilor": Transport civilizat și prietenos cu mediul pentru elevii din 25 de județe

Laurențiu Neculaescu, președintele Administrației Fondului pentru Mediu, a avut la DC News, DC News TV și DC Business o emisiune cu analistul Bogdan Chirieac. Emisiunea ce a fost difuzată miercuri, pe 27 martie, unde au fost abordate mai multe teme legate de programele în desfășurare ale AFM. Un subiect de mare interes a fost programul "Microbuzul pentru transportul elevilor".

"O să trimitem în cele 25 de consilii județene, care au fost declarate eligibile, contractele de finanțare pentru semnare"

"Anul trecut am avut o axă de finanțare dedicată microbuzelor școlare. Undeva în septembrie a început înscrierea în cadrul acestui program. Astăzi am reușit finalizarea evaluării și până la sfârșitul săptămânii o să trimitem în cele 25 de consilii județene, care au fost declarate eligibile, contractele de finanțare pentru semnare. La fel, alocarea a fost în funcție de numărul de elevi pe care l-a avut fiecare județ, cu situația clară dată de către Ministerul Educației. Sperăm să se miște cât mai repede cu achiziția și să beneficieze copiii, undeva la începutul anului viitor, de un transport civilizat și prietenos cu mediul înconjurător. Sunt microbuze electrice și hibride. Fiecare a optat. Noi am dat 3 variante de microbuze, electrice, hibride și cele cu CNG. Fiecare consiliu județean a optat pentru tipul de microbuz pe care dorește să-l achiziționeze. O să semneze până la sfârșitul acestei săptămâni contractele de finanțare, după care procedura de achiziție se desfășoară la nivelul fiecărui consiliu județean în parte. Nu am făcut o situație, dar cred că o să fie undeva la 25-30 de microbuze în zone cu 60.000 de persoane", a spus Laurențiu Neculaescu.

