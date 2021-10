Prof. Păunescu, doctorul care s-a vaccinat cu serul anti-COVID produs de el, infectat cu coronavirus

Prof. dr. Virgil Păunescu, directorul Institutului de cercetări medicale OncoGen, medicul care anunța în mai 2020 că a inventat un vaccin împotriva Covid-19, pe care a spus că și l-a administrat apoi singur, este acum infectat cu coronavirus, scrie Opinia Timișoarei. Doctorul nu ar fi fost vaccinat cu vreunul din serurile anti-Covid autorizate până acum în România.

Medicul Virgil Păunescu ar fi început să aibă primele simptome de boală vineri, atunci când i-a apărut tusea. Ulterior, acesta s-a testat, iar rezultatul pentru coronavirus a ieșit pozitiv.

Prof. Păunescu, mărturisire pentru DC NEWS după ce a testat vaccinul românesc anti-Covid: Asta m-a uimit!

Prof. dr. Virgil Păunescu anunțase la DC NEWS, în octombrie 2020, că el și echipa sa, lucrează la un vaccin românesc care să protejeze contra infecției cu coronavirusul SARS CoV-2 și a bolii pe care acesta o declanșează, COVID-19.

"Doza cred că a fost un pic cam mare; m-am vaccinat cu 100 de micrograme, patru picături. Mi-am dat seama din primul moment că doza e un pic cam mare pentru că dimetilsulfoxidul este iritant şi am avut o senzaţie de usturime în nas. Nu cine ştie ce, dar în mod normal nu ar trebui să simţi nimic dacă îţi pui nişte vitamine în nas. A doua zi au început dureri musculare şi dureri articulare pe care a trebuit să le tratez cu antiinflamatori. Au durat cinci zile.

Eu, în toate zilele acestea şi înainte, mi-am făcut zilnic tot setul de analize, plus analize într-un laborator de cercetare. Singura modificare pe care am evidenţiat-o a fost modificarea raportului de limfocite despre care se spune că această populaţie creşte urmare a infecţiilor virale sau a vaccinării. Deci, din nou, un factor încurajator. (...) După cinci zile au trecut toate simptomele acestea", a explicat profesorul Păunescu pentru DC NEWS.

Ce a văzut după al doilea vaccin

"A doua vaccinare e la o lună de zile, dar fiind deja în întârziere, m-am vaccinat după două săptămâni. (...) Nu am mai simţit iritaţia, seara, din nou, dureri musculare şi articulare care au durat vreo trei zile. (...) A doua zi am făcut analizele. Ceea ce m-a uimit a fost că după vreun sfert de oră am observat în eprubetele în care mi s-a recoltat sânge fără anticoagulant, un cheag roşu la fundul eprubetei şi sus o parte de ser. Serul acesta se gelificase. Iar cheagul era extrem de fragil. Ceea ce am văzut de fapt a fost o polimerizare a fibrinogenului în fibrină care înseamnă o creştere a vâscozităţii sângelui. Adică am văzut cum arată o complicaţie care omoară un pacient. A durat trei zile acest proces, după care a dispărut. (...) Cred că doza mai mică poate să evite inflamaţia; a fost o inflamaţie prea mare", a mai declarat atunci prof. dr. Virgil Păunescu.