Probleme serioase de sănătate pentru Loredana Chivu: „Trebuie să țin un regim foarte strict”

„Am pus cam cinci kilograme pe mine. Le-am pus din cauza faptului că am toleranță la insulină. Această afecțiune înseamnă că poți depune grăsime în jurul abdomenului.”

„Trebuie să urmezi un tratament, să ai un regim drastic, chiar și așa, am reușit să mă mențin la o greutate anume, dar să slăbesc, nu! Urmează să îmi fac o liposucție la un doctor foarte bun din Turcia”.

„Primele simptome ale mele au fost kilogramele în plus. Mă balonam excesiv. Toleranța la insulină este un fel de pre-diabet.”

„Dacă nu ai grijă de tine, riști să faci diabet de tip 2, cel puțin eu. În cazul meu, risc să fac diabet de tip 2 și trebuie să țin un regim foarte strict”, a adăugat vedeta, a mărturisit Loredana Chivu, în cadrul emisiunii Star News.

Loredana Chivu, operată de un medic estetician fals: ”Am fost la un pas să mor”

Vedeta a mai dezvăluit și anul trecut un moment terifiant prin care a trecut în legătură cu sănătatea ei, după ce a suferit mai multe intervenții estetice în urma cărora ar fi putut să își piardă viața.

”Eu l-am dat în judecată pe patronul clinicii, este un proces civil. Eu am suferit multiple operații. Mi-am pus aqua peeling, o operație non-invazivă, așa spune esteticianul și în urma acelei intervenții am suferit mai multe infecții și mai multe operații. Am fost la un pas de moarte și am hotărât să îl dau în judecată. Prima operație a fost făcută într-un birou. Am suferit enorm de mult, am fost la un pas de moarte, am fost internată de mai multe ori în spital. Am fost amăgită în primă fază când a fost declanșată această infecție cu aqua peeling, care se contaminează și nu sunt singura persoană care a suferit această neplăcere. Prima operație, acum trei ani, s-a efectuat într-un birou și problemele au început la cam doi ani jumătate și așa am observat că s-a întâmplat și cu alte fete. Am pus întrebări, mi s-a răspuns că operația este non-invazivă, că aqua peeling-ul se bagă prin același loc și se scoate prin același loc și el se transformă cumva într-un silicon și că nu se duce în corp, ceea ce nu este adevărat, sunt minciuni. Am mai avut și alte intervenții la aceeași clinică. Această substanță acționează cumva în timp și când nu mai funcționează, când ea se contaminează, pentru că asta se întâmplă, de aceea e și interzisă în foarte multe țări, este o substanță care macină efectiv țesuturile, mușchii, pielea. Este o substanță foarte periculoasă care pe mine m-a adus la aproape de moarte. Aveam tensiunea șapte, septicemie, am ajuns în punctul acela pentru că am avut încredere în acest om și m-a amăgit că o să fiu bine. Când am fost aproape de moarte atunci am ajuns la un alt spital care m-a salvat și la propriu și la figurat. Au urmat și alte intervenții pentru scoaterea acelei substanțe. Am avut foarte multe operații, am luat antibiotice”, a declarat Loredana Chivu.

