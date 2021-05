Prințul William ar putea fi ultimul monarh al Marii Britanii

Autorul Hilary Mantel trage un semnal de alarmă și precizează că monarhia britanică nu ar putea supraviețui „erei prințului William”.

„Cred că este partea de final. Nu știu cât va mai rezista instituția. Nu sunt sigură că va continua după William. Va fi ultima lor mare perioadă. Mi-aș dori ca Regina să fi simțit că este potrivit să abdice, Charles are foarte mult de așteptat”, a declarat aceasta pentru The Telegraph, conform The Sun.

Regina, ultima persoană care crede în monarhie

Regina consideră rolul său o atribuție sacră pe care trebuie să o ducă la final, pe când publicul îl vede ca o poziție oficială din care se poate demisiona.

„Mă întreb dacă nu cumva Regina este singura persoană care crede în prezent în monarhie. Știu că ea crede cu toată inima în instituție”, a mai spus Mantel.

Ultimele sondaje au arătat că 63% din britanici susțin monarhia în continuare. Alți 64% sunt de părere că Regina ar trebui să rămână pe tron în timpul vieții.