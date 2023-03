Primele imagini cu drona care ar fi atacat un avion rusesc în Belarus / video

Pe 26 februarie 2023 a apărut o știre potrivit căreia un avion Beriev A-50U, principala aeronavă de avertizare timpurie și control a Rusiei, a fost deteriorată într-un atac cu drone realizat de grupul partizanilor din Belarus, Bypol, la Machulishchy Airbase.

În timp ce știrile au atras multă atenție mass-media în întreaga lume, imaginile din satelit de la High-Rez lansate de Maxar în zilele următoare au arătat A-50U intact, în același loc al bazei aeriene din Belarus. Evident, acest lucru nu a dovedit că nu au existat deteriorări, dar imaginile satelitare păreau să excludă o afectare majoră a A-50U.

Maxar has also made imagery available, which provides a slightly higher resolution image of the aircraft. pic.twitter.com/GsdLzDnsYm