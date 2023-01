Primăriile au fost finanțate ca să instaleze stații de încărcare pentru mașinile electrice: 1.024 de aplicații pentru stații cu încărcare rapidă în toată țara

Laurențiu Neculaescu, președintele Administrației Fondului pentru Mediu, a vorbit despre programele AFM privind stațiile de încărcare pentru mașinile electrice, de care vor beneficia unitățile administrativ teritoriale din România:

„Anul trecut am avut două programe pentru stații de încărcare, unul pentru stații de încărcare cu putere mare, acele stații fast-charge, de 75 de kilowați, unde am avut depuse 1.024 de aplicații, ele fiind în evaluare acum și sper ca la jumătatea lui februarie să anunțăm rezultatele, și mai avem un program pentru stații mici, de la 3,7 kilowați până la 22 de kilowați, a cărui sesiune de depunere s-a încheiat pe 23 ianuarie 2023. Acolo am avut în jur de 100 de solicitări. S-a încheiat și ar urma să intre în evaluare și să anunțăm rezultatele“, a spus Laurențiu Neculaescu.

„Dacă stai la curte, îți faci propria stație de încărcare să-ți bagi mașina peste noapte?“, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Nu, noi am finanțat primăriile să aplice la AFM și să pună o stație pe domeniul public, unde poate merge orice cetățean care vrea să-și încarce mașina electrică“, a replicat directorul Administrației Fondului pentru Mediu.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV 200.000 de sisteme de panouri fotovoltaice, finanțate prin Programul Casa Verde. Chirieac: E cât un reactor și jumătate de la Cernavodă. Ar ajuta România!

„Și unde plătește?“, a insistat Bogdan Chirieac.

„Este treaba primăriei cum se gospodărește“, a spus Neculaescu.

„La stația asta de putere mare, înțeleg faptul că încărcarea durează jumătate de oră, pe când la celelalte durează mai multe ore“, a adăugat Bogdan Chirieac.

„În cazul stației de putere mare, da. În cazul celorlalte de la 3 până la 5 ore, depinde de capacitatea bateriei. Ele au fost gândite ca două programe care să meargă în paralel, iar aceste stații mici să fie destinate pentru încărcarea peste noapte, să fie puse între blocuri sau în zonele populate, astfel încât omul, când ajunge acasă, să-și lase mașina la încărcat peste noapte, iar dimineața când pleacă la muncă să o găsească încărcată“, a completat Laurențiu Neculaescu.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Neculaescu: Toate primăriile care vor bani pentru iluminat public pot aplica la AFM / Chirieac: Ținând seama că în 2024 sunt alegeri, cred că mulți primari vor fi interesați

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News