Primăria Iași îi mulțumește pe Facebook unei turiste care a spus că Bucureștiul e o cocină, iar Clujul un grajd

O turistă din București care a vizitat Iașiul a lăudat orașul pentru curățenia pe care a găsit-o în călătoria sa, iar postarea sa de pe Facebook a fost preluată pe contul oficial al Primăriei Municipiului Iași. Potrivit ei, în Iași "nu vezi niciun muc de țigară, o hârtie, o coajă de pepene, un șobolan". În comentariul său, însă, turista a criticat dur Bucureștiul și Clujul, orașe pe care le-a numit "o cocină și un grajd". Cum era de așteptat, comparația sa a generat un val de reacții din partea internauților revoltați. Totuși, Primăria Municipiului Iași a ținut să-i mulțumească tinerei atunci când a distribuit postarea sa pe pagina oficială a instituției. "Vă mulțumim și vă mai așteptăm la Iași!", au scris reprezentanții primăriei.

Mesajul integral postat de turistă

"Am fost 2 zile în Iași. Văzusem toată Europa, dar acest oraș nu. Ce vreau să vă spun, după ce am bătut orașul - și prin centru, și prin cartiere: Bucureștiul e o cocină iar Clujul - un grajd. Nu vezi tu aici un muc de țigară, o hârtie, o coajă de pepene, un șobolan. Nu inspiri nicio duhoare... Am trecut, de asemenea, prin Vaslui, alt loc în care n-am fost niciodată. Și la polul grozăviilor României e mai curat decât pe Calea Victoriei.", este postarea făcută de Camelia Popa.

Ieșenii, revoltați: Este dincolo de penibil și lipsit de tactică

Ieșenii s-au arătat revoltați de faptul că reprezentanții primăriei au distribuit această postare pe pagina oficială de Facebook.

"Am văzut multe penibilități pe pagina Primăriei Mun. Iași, dar postarea asta nu doar că întrece o limită a bunul simț și a unui cod deontologic în ceea ce privește comunicarea, dar demonstrează în același timp, un complex de inferioritate față de celelalte orașe mai mari din țară. Să promovezi un o apreciere pozitivă la adresa unui oraș, care conține astfel de comparații cu aprecieri negative față de alte orașe, este dincolo de penibil și lipsit de tactică.Vă reamintesc că pagina Primăria Municipiului Iași este o pagina dedicată tuturor cetățenilor care locuiesc în Mun. Iași, fie că s-au născut aici ori s-au stabilit din alte orașe (fie ele Cluj, Timișoara, București etc.). Și mai sper că veți avea decența de a șterge aceasta postare.”, a comentat o femeie.

"Probabil doamna a vizitat centrul Iașului, zona din fața primăriei sau a ajuns în Copou, de a rămas așa impresionată. Trebuia să meargă și prin cartiere, printre blocuri, atunci vedeam ce feedback avea. Să îți fie rușine Chirica.", a scris un ieșean.

"Da ce aveți fraților ieșeni de nu vă place Iașiul? Puneți mâna și ajutați la curățenie(mă refer la cei care mănâncă semințe în parc). Trebuie să vină primarul să curețe gunoiul vostru? Nu mai aruncați mucuri de țigară pe jos. Pentru a avea pretenții schimbarea trebuie să înceapă cu noi.", a scris o femeie.