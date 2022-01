Primar USR, acuzat că a lovit o angajată: "A venit și mi-a spus: tu faci ce vreau eu, eu sunt stăpânul aici". Edilul, reacţie în exclusivitate pentru DC NEWS

Totul ar fi plecat, spune angajata, de la condica de prezenţă pe care primarul comunei Smârdan (judeţul Galaţi), Silviu Zînica (USR), ar fi impus-o de la preluarea mandatului, pentru a putea contoriza venirile şi plecările de la serviciu ale angajaţilor. Edilul ar fi atacat o angajată pentru că aceasta avea la ea condica, în loc ca aceasta să fie "unde vrea primarul".

"Am încercat să explic că trebuie să fie la mine pentru a putea ponta pe cei care lucrează suplimentar, de exemplu. A intrat la mine în birou (Silviu Zinica) și m-a atacat. M-a îmbrâncit și mi-a smuls condica din mână moment în care mi s-au rupt și unghiile. Eu am început să tremur. A început să zbiere să plec acasă. A avut o manifestare care pe mine mă face să cred că consumase și altceva. Cum să bruschezi o colegă de muncă?! A venit și mi-a spus: tu faci ce vreau eu, eu sunt stăpânul aici. După conflict am fost chemată la el în birou. I-am reproșat că mi-a rupt unghiile și m-a agresat. A început să urle isteric să plec acasă, a aruncat cu condica ruptă, în apropierea mea. După care s-a ridicat din fotoliu și m-a împins afară. Dacă nu mă feream aproape că-mi dădea cu ușa în cap. Tremuram toată! Mi-am revenit foarte târziu, după ce am avut și o descărcare nervoasa. Pur și simplu nu mă puteam opri din plâns", a declarat Mihaela Drăghici, Inspector principal Resurse Umane, pentru antidotul.ro.

Cum se apără edilul USR: Am martori. Dacă o agresam, suna la FBI, ISU, SMURD

L-am contactat pe primarul Silviu Zînica pentru a obţine şi varianta acestuia a incidentului. Conform spuselor acestuia, se va face plângere penală împotriva angajatei pentru distrugere de înscrisuri oficiale, dar se vor parcurge şi etape administrative.

"Angajata respectivă este o persoană cu un puternic trecut calomnios. Eu am reangajat-o tot în urma unui proces în care contesta concedierea. Şi atunci fusese concediată tot din cauza comportamentului neprofesionist, dar a câştigat pentru că în România se câştigă procese pe formă, nu pe fond. Persoana este angajată la Resurse Umane, dar era ultima care venea la muncă şi pleca prima. În context, a fost singura care a refuzat să recupereze zilele libere de 29 noiembrie-1 decembrie 2021. Acum vorbim inclusiv de distrugere de înscrisuri oficiale, adică acea condică de prezenţă. Când am venit eu în primărie, o parte dintre angajaţi veneau când voiau, plecau când voiau, şi aveau şi un comportament total neprofesionist. La mine politica este simplă: ordine şi disciplină. Administraţia publică nu este casă de toleranţă, nu e casă de vacanţă, nu este salon de manichiură, nu este casă de refacere. Administraţia publică înseamnă disciplină, profesionalism şi rezultate în folosul comunităţii.

În ceea ce priveşte distrugerea, am şi martori care vor lua parte la procedura judiciară şi extrajudiciară, când va fi cazul. Ea a venit în birou să îmi reproşeze că nu am ce să îi fac, că nu îi pasă ce vreau eu. Eu i-am spus că ordinele în primărie se execută cum vreau eu, că de aia sunt managerul acestei primării. În momentul ăla, a intrat pe uşă agentul de pază cu condica, ea i-a smuls condica din mână, a aruncat o bucată de carton în agentul de pază şi l-a mai şi înjurat. A început să rupă foile din condică. Eu când am văzut, m-am dus la ea, i-am tras condica din mână şi l-am chemat pe soţul ei, care munceşte în acelaşi birou, să o calmeze. După ce a fost în birou la ea, s-a întors la mine în birou şi mi-a spus că i-am rupt unghiile, etc. Eu am poftit-o afară din birou, nici nu m-am dus spre ea", a declarat Silviu Zînica pentru DC NEWS.

"Dacă angajata chiar ar fi fost agresată, sunt convins că suna la Poliţie, FBI, CIA, Interpol, ISU, SMURD, simula două atacuri de cord chiar atunci. Am noroc că erau trei oameni în primărie, administratorul, paznicul şi femeia de serviciu, care sunt martori", a mai punctat edilul.

Primăria trece la pontaj pe amprentă

"Eu la finalul anului trecut am anunţat toţi colegii că din 2022 se vor monta camere pe holuri cu sistem de monitorizare audio, pentru a elimina posibilitatea abuzurilor între colegi, dar şi între funcţionar şi contribuabil, dar şi un sistem de pontaj digital, cu amprentă. Cardurile se mai pierd, se mai dau de la unul la altul, amprenta nu!", a concluzionat Silviu Zînica.

