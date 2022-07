Previziune sumbră, făcută de oamenii de știință. Sistemul solar s-ar putea prăbuși din cauza unei stele trecătoare

Oamenii de știință au avertizat că, dacă o stea trecătoare mișcă orbita lui Neptun cu doar 0,1%, haosul rezultat ar putea determina ciocnirea celorlalte planete din sistemul nostru solar, scrie The Independent.



Cercetarea, prezentată în Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, sugerează că un "zbor stelar" - un eveniment relativ comun în univers - ar putea fi suficient pentru a trimite celelalte planete să se izbească una în cealaltă.

Este posibil ca dacă periheliul lui Mercur și Jupiter, punctul în care planetele ajung cel mai aproape de Soare, se sincronizează, să apară două posibilități. Mercur ar putea fi scos din orbita sa și fie poate ieși din Sistemul Solar, fie poate să se îndrepte pe un curs de coliziune cu Venus, Soarele sau Pământul.

Rezultatele simulărilor făcute de cercetători

Aceste schimbări se vor produce de-a lungul a milioane de ani, dar cercetătorii au simulat situația de aproximativ 3.000 de ori. În aproape 2.000 dintre ele, 26 s-au terminat cu rezultatul că planetele s-au zdrobit una de cealaltă. În alte simulări, Uranus, Neptun sau Mercur au fost ejectați complet din Sistemul Solar.



"Măsura în care survolurile stelare joacă un rol important în evoluția sistemelor planetare, este încă un domeniu activ de cercetare. Pentru sistemele planetare care se formează într-un cluster stelar, consensul este că "zborurile stelare" joacă un rol important, în timp ce sistemul planetar rămâne în clusterul stelar.", a spus Garett Brown, student absolvent de la Departamentul de Științe Fizice și Mediului (PES), de la Universitatea din Toronto.

"Acesta este de obicei tipic primilor 100 de milioane de ani de evoluție planetară. După ce clusterul de stele se disipează, rata de apariție a zborurilor stelare scade dramatic, reducând rolul acestora în evoluția sistemelor planetare", a mai spus acesta.



Mai mult, având în vedere că Soarele este probabil să se extindă și să înghită planeta în cinci miliarde de ani, probabilitatea ca acest lucru să perturbe experiența noastră în Sistemul Solar "nu este o problemă pentru care trebuie să ne îngrijorăm", a spus Brown.

Evoluţia Universului, recreată pe computer. Totul de la Big Bang până acum

Folosindu-se de un supercomputer, cercetătorii de la Universitatea Durham din Marea Britanie, au fost simulate consecinţele reale ale legilor fizice asupra materiei întunecate şi gazelor cosmice în cei 13,7 miliarde de ani de la Big Bang.

Carlos Frenk, cel care a condus studiul, a explicat că graţie acestei simulări astronomii vor putea explora vecinătatea cosmică la fel de uşor precum explorează planeta Pământ. Ba mai mult, spune el, studiul oferă şi dovezi asupra existenţei "materiei întunecate reci" (CDM). CDM-ul este o materie întunecată ipotetică, despre care se consideră că este "liantul gravitaţional invizibil" care ţine galaxiile laolaltă, fără să reflecte sau să absoarbă lumină.

"Faptul că am putut reproduce aceste structuri ne oferă dovezi clare asupra existenţei CDM. Ne spune că suntem pe drumul cel bun pentru a înţelege evoluţia întregului Univers, de la Big Bang până în prezent", a mai spus Frenk, citat de Daily Mail.

"Aceste simulări ne arată că modelul materiei întunecate reci, teoria fundamentală a cosmologiei, poate să producă, de fapt, galaxiile pe care le vedem. Iar asta e o bornă esenţială pentru noi. Acest proiect ne oferă o punte importantă între decenii de teorie şi observaţii astronomice", a declarat şi dr. Stuart McAlpine, de la Universitatea Helsinki.

Vezi mai mult AICI.

