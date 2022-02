Evoluţia Universului, recreată pe computer. Totul de la Big Bang până acum

Folosindu-se de un supercomputer, cercetătorii de la Universitatea Durham din Marea Britanie, au fost simulate consecinţele reale ale legilor fizice asupra materiei întunecate şi gazelor cosmice în cei 13,7 miliarde de ani de la Big Bang.

Carlos Frenk, cel care a condus studiul, a explicat că graţie acestei simulări astronomii vor putea explora vecinătatea cosmică la fel de uşor precum explorează planeta Pământ. Ba mai mult, spune el, studiul oferă şi dovezi asupra existenţei "materiei întunecate reci" (CDM).

CDM-ul este o materie întunecată ipotetică, despre care se consideră că este "liantul gravitaţional invizibil" care ţine galaxiile laolaltă, fără să reflecte sau să absoarbă lumină.

"Faptul că am putut reproduce aceste structuri ne oferă dovezi clare asupra existenţei CDM. Ne spune că suntem pe drumul cel bun pentru a înţelege evoluţia întregului Univers, de la Big Bang până în prezent", a mai spus Frenk, citat de Daily Mail.

VEZI VIDEO CU SIMULAREA AICI

"Aceste simulări ne arată că modelul materiei întunecate reci, teoria fundamentală a cosmologiei, poate să producă, de fapt, galaxiile pe care le vedem. Iar asta e o bornă esenţială pentru noi. Acest proiect ne oferă o punte importantă între decenii de teorie şi observaţii astronomice", a declarat şi dr. Stuart McAlpine, de la Universitatea Helsinki.

Former PhD student Dr Stuart McAlpine, now at Helsinki University, said simulating our universe as we see brings us closer to understanding the nature of the cosmos.

Cometa Bernardinelli-Bernstein, cea mai mare descoperită. De 10 ori mai mare decât cea care a ucis dinozaurii

Este vorba despre cometa 2014 UN271/(Bernardinelli-Bernstein) care a fost descoperită în urmă cu aproape opt ani. Calculele au fost făcute în mai mulți ani și au arătat că obiectul spațial are diametrul de 137 de kilometri, adică distanţa dintre Londra și Birmingham. Cometa este de peste zece ori mai mare decât dimensiunea meteoritului despre care se crede că a dus la dispariția dinozaurilor în urmă cu 65 de milioane de ani.

„Am confirmat estimarea. Este cea mai mare cometă din Norul Oort descoperită vreodată", a declarat, pentru New Scientist, Emmanuel Lellouch de la Observatorul din Paris. VEZI MAI MULTE AICI

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News