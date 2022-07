Președinție USR. A început votul. Cine sunt cei 6 care se vor la conducere

Votul online pentru preşedinţia Uniunii Salvaţi România a început miercuri, la ora 10,00, urmând să se încheie pe 10 iulie la aceeaşi oră.



Potrivit unui comunicat al USR, şase candidaţi sunt înscrişi în cursa pentru funcţia de preşedinte al partidului. Aceştia sunt:



* Octavian Berceanu - fost comisar-şef al Gărzii de Mediu;



* Cătălin Drulă - deputat USR de Timiş, preşedinte interimar al USR, fost ministru al Transporturilor;



* Alexandru Kiss - şofer de TIR, membru filiala USR Bălceşti, Vâlcea;



* Miroslav Taşcu-Stavre - lector universitar, membru filiala USR Reşiţa, Caraş-Severin;



* Cătălin Teniţă - deputat USR de Bucureşti;



* George Ungureanu - inginer în domeniul petrol şi gaze, preşedinte filiala USR Murighiol, Tulcea.



Preşedintele USR este ales prin votul tuturor membrilor, iar primul tur de scrutin se desfăşoară în perioada 6 - 10 iulie. Dacă niciun candidat nu obţine majoritatea voturilor valabil exprimate, se va organiza un al doilea tur de scrutin, la care vor participa primii doi candidaţi clasaţi. În eventualitatea unui al doilea tur de scrutin, acesta va avea loc în perioada 11 - 15 iulie.



Rezultatele alegerilor interne vor fi validate de Congresul USR pe 16 iulie, într-o şedinţă online, scrie Agerpres.

Deputatul Tudor Benga a demisionat din USR. "M-am săturat de războială permanentă. Trebuie să dau reset"

„Ziua cea mai lungă și decizia cea mai grea! În urmă cu câteva minute mi-am dat demisia din USR. Nu, nu este vorba de vreo plecare coordonată cu colegii din fostul PLUS care pleacă zilele astea în REPER. Însă nici în USR nu mai pot rămâne fiindcă efectiv m-am săturat de războială permanentă și vreau să-mi pot dedica toată energia înspre a construi. Sunt de 6 ani în organizația asta, am pus enorm de mult suflet în evoluția ei, am dus grămezi de bătălii pentru principiile și valorile în care cred, însă a venit punctul în care trebuie să dau reset. Și pentru sănătatea mea dar și pentru misiunea publică pe care mi-am asumat-o în clipa în care am făcut pasul către politică în 2016”, a anunțat pe Facebook Tudor benga.

„Nu o să-mi fac un scop din a bălăcări USR-ul acum că părăsesc organizația. Le doresc și lor și celor din REPER succes în continuare, fiindcă rămân deocamdată și unii și alții principalii depozitari de voință de reformă a statului dintre partidele din spectrul parlamentar românesc. Însă eu unul am avut tot timpul o idee foarte clară și specifică atât despre ceea ce trebuia să fie misiunea principala a USR-ului - capacitarea întregului segment reformist din electoratul românesc, cât și mijloacele propriu-zise prin care ar fi putut realiza obiectivul de mai sus - adică o democrație internă autentică, un partid nu de leadership ci controlat dinspre bază spre vârf. Rămân până astăzi la ideea că fără cele două ancore pe care le-am descris mai sus, România nu va putea disloca cu adevărat monopolul aproape complet pe care puiuții FSN-ului îl au de 33 de ani pe puterea politică din România”, adaugă Benga.

