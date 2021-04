Președintele Super Ligii spune că poate nu a știut să explice prea bine proiectul

Conform Marca, Perez este liderul Super Ligii și a discutat știrile cum că mulți membri fondatori deja părăsesc competiția. „Sunt destul de trist și dezamăgit fiindcă am lucrat cam trei ani la proiect și poate că nu l-am explicat bine”, a transmis Perez.

„Formatul Champions League este vechi și lucrurile interesante încep doar din sferturile de finală. Formatul nu funcționează, așa că am gândit că putem avea un format în care cele mai importante echipe din Europa se întrec de la începutul sezonului. Am făcut calculele și ne-am gândit că am putea face mult, mult mai mulți bani pentru toate celelalte echipe”, a adăugat președintele Real Madrid.