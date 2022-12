Preşedintele Parlamentului European va avea un discurs în Parlamentul României în data de 19 decembrie

Potrivit unui memorandum aprobat, vineri, de Birourile permanente reunite, Roberta Metsona va efectua în zilele de 19 şi 20 decembrie o vizită de lucru în România, iar cu acest prilej se va adresa parlamentarilor români, care se vor reuni în şedinţă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului.

La şedinţa Parlamentului vor lua cuvântul şi preşedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, şi premierul Nicolae Ciucă.

Vor fi invitaţi membrii Guvernului, europarlamentarii români şi şefii misiunilor diplomatice şi ai reprezentanţelor internaţionale acreditaţi la Bucureşti, notează Agerpres.

Roberta Metsola: Sunt extrem de dezamăgită de amânarea aderării Bulgariei şi României la Schengen

Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, s-a declarat joi 'extrem de dezamăgită' de decizia din Consiliul de Justiţie şi Afaceri Interne (JAI) al UE ca România şi Bulgaria să nu fie admise încă în Spaţiul Schengen.

'Sunt extrem de dezamăgită de amânarea aderării Bulgariei şi României la Schengen. Ambele ţări sunt pregătite şi meritau să intre', a scris Metsola, membră a Partidului Popular European (PP), pe contul său de Twitter.

'Din partea Parlamentului European, cer Consiliului UE să acţioneze şi să se asigure că este găsit un compromis. Numai atunci suntem uniţi cu adevărat', a adăugat ea.

Aderarea României şi Bulgariei la Spaţiul Schengen a fost respinsă joi, în cadrul consiliului JAI. Potrivit unor surse concordante de la Bruxelles, respingerea s-a făcut cu două voturi împotrivă, al Austriei şi al Olandei. În acelaşi timp, Croaţia a primit undă verde să adere la Schengen de la 1 ianuarie.

Aderarea la Schengen, ratată. Chirieac: De ce toată lumea a crezut că România va fi acceptată

Analistul politic Bogdan Chirieac a fost invitat la Antena 3 CNN, la emisiunea News Hour with CNN, moderată de Ana-Maria Roman, unde a comentat ultimele evenimente sociale și politice cauzate de refuzul Austriei de a primi România în Spațiul Schengen:

„Existau discuții în Partidul Național Liberal că s-a creat o așteptare care n-ar fi trebuit creată, luând în considerare că nu exista certitudinea că România va primi acordul din partea tuturor statelor“, a punctat jurnalista Antena 3.

„Exista oportunitate! România a intrat și în NATO, și în Uniunea Europeană în momente în care s-a întâmplat câte ceva. 9/11 pentru NATO și Helsinki, în 1999, când Emil Constantinescu a participat la negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Acum era un moment din cauza agresiunii Rusiei din Ucraina. Noi am avut un comportament excepțional și toți ne-au spus că am fost absolut impecabili, și Statele Unite ale Americii, și Uniunea Europeană și era momentul să intrăm. S-a și luat avânt, lumea și-a smuls hainele, s-a legat cu lanțuri, dar nu și-a dat seama că, neavând politică externă de atâta timp, nu controlezi capital.

Cehia, care deține președinția rotativă, ne-a spus foarte clar că are ca obiectiv să bage România și Bulgaria în Spațiul Schengen. Am avut tot sprijinul, numai că, de șase luni, tot ceea ce înseamnă capitală Schengen trebuia pichetată de diplomația din România, de președintele Iohannis, care să aibă întâlniri cu șefii de stat sau de Guvern, și care trebuia să bată fierul pentru acest lucru. Nu s-a întâmplat așa!

Întâi a fost Olanda, după care am rămas cu ea ca-n gară, că, totuși, Olanda a votat împotrivă. Votul este unul singur și România și Bulgaria sunt la pachet. Nu pot fi desprinse, deoarece granița între cele două țări nu este securizată. Ulterior a încercat Suedia și am zis că am rezolvat, după care a venit Austria și acolo nu s-a mai rezolvat deloc. Atenție, eu, 8 ani, am trăit cu ideea că președintele Iohannis are un cuvânt de spus pe spațiul german, în Germania, Austria, Luxemburg și mă gândeam că și undeva prin țările nordice. Am zis: Domn’le, e de acolo! Nu a fost să fie!“, a precizat Bogdan Chirieac.

