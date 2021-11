Premiul ”Pasărea anului” a fost câștigat de un... LILIAC

Un liliac mic a avut un impact neașteptat de mare câștigând un concurs anual intitulat „Pasărea anului”, în Noua Zeelandă, scrie Sky News. Pekapeka-tou-roa, cunoscut și sub numele de liliacul cu coadă lungă, este unul dintre puținele mamifere terestre originare din Noua Zeelandă și este cel mai bine cunoscut pentru dimensiunile sale mici.

În mod controversat, grupul de conservare Forest and Bird a decis să-l includă în concurs și a câștigat cu un avantaj confortabil de 3.000 de voturi.

Liliacul, care este aproape de dimensiunea unui deget mare și are anvergura aripilor unei mâini umane, a primit premiul pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la amenințările cu care se confruntă.

Vorbind pentru Morning Report, de la Radio New Zealand, Lissy Fehnker-Heather de la Forest and Bird, a spus: „Anul acesta, ne-am gândit că vom încerca să atenționăm mai mulți oameni despre lilieci și amenințările cu care se confruntă”.

La fel ca mulți dintre participanții mai tradiționali în competiție, conservaționiștii descriu liliacul cu coadă lungă ca fiind în rândul animalelor cu ”probleme serioase”, Forest și Bird dând vina pe o combinație de factori precum ”pierderea habitatului și prădătorii nou introduși”.

A huge congratulations to the pekapeka long-tailed bat for winning #BirdoftheYear 2021! ????????



Despite being our only endemic land mammal, most people don't even know they exist, which makes their win even more outstanding. pic.twitter.com/dZEMNn7t5H