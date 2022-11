Premiul Goncourt pe anul 2022, atribuit scriitoarei Brigitte Giraud 

Membrii juriului care atribuie premiul Goncourt s-au reunit miercuri la restaurantul Drouant din Paris. Anunţul prin care este comunicat numele câştigătorului premiului Goncourt reprezintă în mod tradiţional pentru industria de carte din Franţa un eveniment marcat de o mare frenezie, la care participă de fiecare dată numeroşi scriitori, pasionaţi de literatură şi jurnalişti.



Numele câştigătorului din acest an a fost anunţat joi, la ora prânzului, de scriitoarea Paule Constant, membră a Academiei Goncourt.



Scriitoarea franceză Brigitte Giraud este prima romancieră care câştigă acest premiu după victoria obţinută de Leila Slimani în 2016 cu romanul "Chanson douce", fiind totodată cea de-a 13-a femeie desemnată câştigătoare în istoria de 120 de ani a acestui trofeu literar.



În romanul "Vivre vite", publicat de editura Flammarion, scriitoarea Brigitte Giraud descrie culisele unor evenimente improbabile ce au dus la moartea soţului ei într-un accident de motocicletă în 1999.



Cei 10 membri ai Academiei Goncourt, reuniţi la Restaurantul Drouant din Paris, au desemnat-o învingătoare pe Brigitte Giraud, o scriitoare originară din oraşul Lyon, după cel de-al 14-lea tur de scrutin, potrivit Le Monde. Rezultatul a fost extrem de strâns - cinci voturi contra cinci -, însă votul preşedintelui Academiei Goncourt, Didier Decoin, are valoare dublă şi a fost acordat scriitoarei Brigitte Giraud.



Ceilalţi trei finalişti ai premiului Goncourt din acest an au fost Giuliano da Empoli ("Le Mage du Kremlin", editura Gallimard), Makenzy Orcel ("Une somme humaine", editura Rivages) şi Cloé Korman ("Les presque soeurs", editura Seuil).



În 2021, premiul Goncourt a fost câştigat de scriitorul senegalez Mohamed Mbougar Sarr pentru romanul "La plus secrete memoire des hommes", publicat de editura Philippe Rey.

