Premierul și anul, în România! ”Am avut sute, sute de miniștri”. Marcel Ciolacu: Eu de asta am și insistat pentru această alianță electorală...

Premierul Marcel Ciolacu susține că România are nevoie de o continuitate a oamenilor în funcții, astfel încât prim-miniștrii și miniștrii să nu mai fie schimbați atât de des.

Marcel Ciolacu a vorbit la DC NEWS despre negocierile purtate cu Comisia Europeană pe PNRR, afirmând că este necesară o continuitate a oamenilor în funcții, referindu-se la miniștrii și prim-miniștrii din România.

"Eu nu pot să vin să zic că nu mai recunosc nimic din ce au făcut ceilalți, mai ales că știți mai bine decât mine că am avut 10 prim-miniștri în 10 ani. Aici trebuie lucrat. Eu de asta am și insistat pentru această alianță electorală de a aduce totuși o stabilitate României politice și de a termina acest bâlci de a schimba prim-miniștri. Am avut sute, sute de miniștri. Știu că nu sunteți mari fani ai lui Sorin Grindeanu, dar uitați-vă ce a însemnat o stabilitate de ministru la Ministerul Transporturilor", a mai spus Marcel Ciolacu.

