Premierul Ciucă nu mai demisionează. Chirieac: Toţi aşteaptă să vadă dacă se schimbă ministrul, şeful de agenţie. Blocajul continuă

”Am convenit să nu îmi depun mandatul.” Premierul Nicolae Ciucă a anunțat astăzi că nu-și va mai depune mandatul, potrivit calendarului stabilit în coaliția de guvernare. Cei trei lideri ai coaliției, Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu și Kelemen Hunor au susținut declarații de presă, anunțând că rotativa nu va mai avea loc așa cum era prevăzut, motivul fiind greva generală a profesorilor.

Bogdan Chirieac a venit cu concluziile, în direct la România TV: "Rotativa se amână până la o dată care nu a fost precizată, iar UDMR va rămâne la guvernare, apropos de faptul că PSD şi PNL şi-au împărţit în mod egal cele 18 ministere. L-aţi auzit şi pe Kelemen Hunor că vor continua să conducă România. Este o decizie logică, pe fond. Cu zeci de mii de oameni în stradă cu revendicări absolut îndreptăţite, era greu de schimbat în acest moment Guvernul, mai ales că schimbarea asta nu este lină. Adică se doreşte renegociere de ministere, pierderea de către UDMR a unui minister şi aşa mai departe. Măsura este, pe undeva, logică.

Rămâne, în continuare, să stăm în această situaţie de instabilitate. De ce spun instabilitate? Fiindcă toată administraţia României nu lucrează în acest moment. Toată lumea aşteaptă să vadă schimbarea, să vadă cine, cum, ce... Se schimbă ministrul? Se schimbă şeful de agenţie? Ce înseamnă această rotativă? Administraţia României este, practic, blocată din această cauză de luni de zile. Numai că blocajul va continua.

Speram ca odată cu 30 mai-1 iunie lucrurile să intre într-o linie dreaptă. Ei bine, nu intră! Administraţia rămâne la fel de anchilozată. Iar situaţia profesorilor este în continuare la fel de incertă. Nu mai vorbesc despre copii care sunt victimele colaterale ale acestei demonstraţii."

Dialogul cu sindicatele rămâne deschis

De asemenea, Ciucă a anunțat că, în baza înțelegerii cu liderii din coaliție, s-a decis ca dialogul cu sindicatele să continue: „Astăzi ar fi trebuit să îmi depun mandatul, în condiţii în care situaţia se menţinea la un anumit echilibru. Ţinând cont de faptul că, aşa cum am găsit soluţii până acum şi nu am dat înapoi din faţa responsabilităţii, după discuţii avute în coaliţie, am decis să continuăm dialogul cu sindicatele din Învăţământ. Am decis să menţinem dialogul astfel încât să găsim soluţii pentru problemele îndreptăţite ale cadrelor didactice şi să facem în aşa fel încât pe baza înţelegerii şi raţiunii, împreună cu dumnealor, să găsim soluţii. Doar că ele nu se pot rezolva printr-o singură decizie."

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Acest articol reprezintă o opinie.