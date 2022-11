Premierul Ciucă către românii stabiliţi în Spania: Ştim cu toţii că nu aţi plecat de acasă de bine

'S-a vorbit şi se vorbeşte despre ce reprezintă românii în comunităţile în care au hotărât să se stabilească. Ştim cu toţii că nu aţi plecat de acasă de bine şi aţi venit aici pentru a vă găsi un rost şi a reuşi să vă duceţi viaţa mai departe. Am venit cu mesajul să vă spunem că la nivelul Guvernului am întreprins decizii şi am luat măsuri astfel încât să asigurăm că relaţia dintre Guvernul României, dintre instituţiile statului român şi cetăţenii români care îşi desfăşoară activitatea în diaspora trebuie să se materializeze într-un sprijin de care cu adevărat să vă bucuraţi. Este vorba de recunoştinţa pe care noi trebuie să o arătăm cetăţenilor români care îşi desfăşoară activitatea în diaspora', a arătat şeful Guvernului.

El a adăugat că autorităţile române trebuie să întărească relaţiile de colaborare cu cele spaniole.

'Avem puterea să recunoaştem că Spania are un sistem de sănătate care poate fi considerat un model şi cred că trebuie să întărim relaţiile de colaborare şi să învăţăm de la Spania cum se poate crea o arhitectură şi organiza un sistem de sănătate care cu adevărat să fie în folosul cetăţenilor', a menţionat Nicolae Ciucă.

Guvernele României şi Spaniei au avut miercuri o primă şedinţă comună, la Castellon de la Plana. Un subiect important pe agenda discuţiilor a fost acordarea dublei cetăţenii membrilor comunităţii române din Spania, stabilindu-se înfiinţarea unui grup de lucru.

'Ceea ce ne poate uni este ceva foarte simplu - este omenia din fiecare dintre noi, este sentimentul că ne pasă de fiecare dintre noi şi este gândul că, indiferent unde ne aflăm, cu toţii suntem români şi avem datoria ca prin tot ceea ce facem să lăsăm o impresie bună despre România şi despre români', a spus premierul Ciucă, la întâlnirea cu românii din Castellon.

Ministrul român al Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, miercuri, consultări politice cu omologul spaniol Jose Manuel Albares, context în care şefii celor două diplomaţii au stabilit începerea cât mai curând a negocierilor pentru încheierea Acordului bilateral privind menţinerea dublei cetăţenii pentru membrii comunităţii româneşti din Spania, respectiv pentru membrii comunităţii spaniole din România.



Bogdan Aurescu a făcut parte din delegaţia oficială, condusă de premierul Nicolae Ciucă, ce a fost prezentă la Castellón de la Plana, la şedinţa comună a Guvernelor României şi Spaniei.



Ministrul român de Externe a salutat decizia luată în cadrul şedinţei comune de Guvern, respectiv crearea unui grup de lucru bilateral în vederea identificării unei soluţii privind dubla cetăţenie, care să vină în întâmpinarea dezideratului comunităţii româneşti rezidente de păstrare a cetăţeniei române la momentul solicitării şi respectiv al obţinerii cetăţeniei spaniole, precizează MAE, într-un comunicat transmis AGERPRES.



În acest context, Aurescu a arătat că "deschiderea deosebită obţinută din partea autorităţilor spaniole cu privire la abordarea subiectului dublei cetăţenii confirmă recunoaşterea şi aprecierea contribuţiei esenţiale a comunităţii româneşti la societatea spaniolă".



În ceea ce priveşte aderarea României la Spaţiul Schengen, ministrul Afacerilor Externe român a mulţumit omologului spaniol pentru susţinerea constantă în vederea atingerii acestui obiectiv major al României şi a informat cu privire la evoluţiile referitoare la acest parcurs, înregistrate în ultimele luni, fiind reconfirmată susţinerea fermă a Spaniei în acest scop.



Consultările au prilejuit, de asemenea, o discuţie de substanţă între cei doi şefi ai diplomaţiilor cu privire la evoluţiile de securitate cauzate de agresiunea nejustificată şi ilegală a Rusiei împotriva Ucrainei, arată MAE.



Ministrul român a prezentat sprijinul substanţial şi multidimensional pe care România îl acordă Ucrainei, precum şi Republicii Moldova, ca unul dintre cele mai afectate state de consecinţele războiului brutal purtat de Rusia împotriva Ucrainei, precizează Ministerul de Externe. În acest sens, a mulţumit Spaniei pentru participarea la conferinţa ministerială a Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova, pe care a coprezidat-o în urmă cu două zile, pe 21 noiembrie, la Paris, şi care a adus rezultate foarte bune în beneficiul Republicii Moldova.



Cei doi oficiali au abordat aspecte care vizează ajutorul umanitar acordat Ucrainei, sprijinul foarte consistent acordat de România pentru fluidizarea transportului de cereale în vederea asigurării securităţii alimentare la nivel global, precum şi modalităţile de implicare a celor două ţări în reconstrucţia Ucrainei.



Şeful diplomaţiei române a subliniat aprecierea deosebită pentru contribuţia Spaniei la măsurile de descurajare şi apărare pe Flancul Estic, inclusiv prin participarea Forţelor Aeriene Spaniole la operaţiunile de poliţie aeriană în România şi deasupra Mării Negre, respectiv prin desfăşurarea în România a unui radar de supraveghere aeriană, măsuri care reprezintă o expresie clară a angajamentului şi solidarităţii aliate.



De asemenea, partea română a evidenţiat necesitatea de a dezvolta cooperarea, în continuare, în plan bilateral şi în cadrul NATO, pentru menţinerea păcii şi securităţii atât în Vecinătatea Estică, cât şi în cea sudică a spaţiului euroatlantic.



Aurescu a dat asigurări cu privire la sprijinul puternic pe care România îl va acorda Spaniei pe durata deţinerii Preşedinţiei Consiliului UE, în al doilea semestru al anului 2023.

