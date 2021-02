Preda (PNL) îl desfiinţează pe Voiculescu (USR PLUS): Văd doar aroganţă, lipsa ruşinii! Acest om nu merită apărat

"E clar că partidul meu şi coaliţia au hotărât să-l susţină şi să respingă moţiunea. Decizia e una care ne obligă pe toţi să tragem concluziile şi să urmăm un drum pe care ni-l promite acest domn. Eu, personal, nici nu pot să-l ascult. Sincer vă spun. Nu pot să-l ascult, nu pot să văd decât aroganţă, lipsa ruşinii, omul nu are nicio problemă...

Să o luăm cronologic: pe morţii de la Colectiv au picat guverne, s-a construit o nouă realitate pe care românii chiar şi-o doreau, pentru ca viaţa şi sănătatea lor să fie apărate. În momentul în care am avut o tragedie, am ajuns la guvernare, am ajuns ministrul Sănătăţii şi am stat un an, nu avea voie niciun om adevărat, de valoare, să plece de la guvernare fără să lase cărămizile unui spital de arşi. Nu avea alt obiectiv. (...) Nu s-a făcut acest lucru, tragedia celui de la Constanţa spune totul, totul se află după ce se întâmplă, nu există niciun fel de coerenţă, niciun fel de program.

Din punctul meu de vedere nu am ce să vă spun despre acest om. Dacă PNL a hotărât să-l susţină, să-l apere, mă supun, însă acest om nu merită apărat. Ascultaţi-mă pe mine!", a declarat Cezar Preda, luni seara, la România TV.