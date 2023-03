Prag abuz în serviciu. Rareș Bogdan ar fi primit amenințări: "Nu dau în spate. Nu ţine la mine cu şmecherii"

"Din punctul meu de vedere, inclusiv suma de 9000 este mare... Că furi un leu, că furi un milion, situaţia este aceeaşi. De ce să existe această chestiune cu pragul? Pentru ca oamenii să înţeleagă că cineva este tolerat dacă fură?", a spus Rareș Bogdan, la Antena 3 CNN.

"Nu o să dau în spate"

"Vom avea o discuţie, marți, în BPN al PNL. Vă asigur că PNL nu susţine în niciun caz pragul de 250.000 şi doreşte rezolvarea acestei chestiuni pentru că luptăm pentru stat de drept. Și le mai spun tuturor celor care încearcă amenințări... - în curând o să mă acuze că de ce am găini pentru fetiţa mea să mergem după ouă sau de ce sunt chel şi nu am păr. Mă aştept la orice pentru că ştiu cum lucrează, ştiu cum au făcut cu Crin Antonescu, cum au făcut cu Ponta. Nu o să dau în spate. Eu sunt exact cum m-au văzut în piaţă şi pe baricadă în fața gazelor.

Eu nu uit. Acum şase ani, am fost acolo. Eu nu pot să îmi bat joc de români. Eu am intrat în politică să schimb ceva. Dacă ei îşi închipuie că, încercând să vehiculeze numele meu, punând jurnalişti să întrebe, încercând să mă bage în tot felul chestiuni iluzorii... Acum două săptămâni eram agent, deşi am cele mai dure luări de poziție împotriva agresiunii ruse în Ucraina. Mă aştept să mă facă agent al Chinei, să mă acuze de toate... să îl facem să tacă, să meargă ca şi Crin undeva prin Bruxelles să se plimbe, să ne lase în pace.

"Nu ţine la mine cu şmecherii şi cu ameninţări"

Am o veste proastă pentru ei. Nu am nevoie de bani, se ştie că sunt un om bogat, așa am intrat în politică. Am o soţie şi mai bogată. Nu ţine la mine cu şmecherii şi cu ameninţări nici din partea presei, nici din partea altor instituţii. Voi face ceea ce trebuie. Nu cer decât un singur lucru: hotărârile se iau în BPN, în forurile statutare ale PNL. Coaliția a fost făcută cu 13 membri în Consiliul de coordonare. Nu cer decât chestiuni clare, tocmai pentru a nu mai există îndoială", a declarat prim-vicepreședintele PNL.

Ministerul Justiției a reacționat, miercuri seară, după adoptarea de către Senat a proiectului care instituie un prag de 250.000 lei pentru dezincriminarea abuzului în serviciu. Conform ministerului condus de Cătălin Predoiu, nu există nicio referință concretă în deciziile Curții Constituționale a României sau în avizele Comisiei de la Veneția cu privire la valoarea economică sau financiară a unui astfel de prag valoric pentru infracțiunea de abuz în serviciu.

"Pentru dezbaterile din Camera Deputaților asupra proiectului de lege privind nivelul pragului la infracțiunea de abuz în serviciu prevăzută de art. 297 din Codul penal, Ministerul Justiției va susține adoptarea de către Camera Deputaților a unui prag de 9.000 de lei”, susțin reprezentanții Ministerului Justiției.

