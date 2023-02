Portarul Giedrius Arlauskis a rămas fără echipă. Universitatea Craiova i-a reziliat contractul

"Trebuie să ne reconsiderăm poziția, să ne reconsiderăm obiectivele. De obicei, când avem un plan, ne ținem de el. Dar decepția e foarte mare. Nu e vorba de o listă, dar sunt jucători la final de contract, alții care nu intră în vederile noastre.

Cu Arlauskis am reziliat acum 30 de minute, dar vreau să îi mulțumesc din suflet. E bărbat, a dat dovadă de caracter! A durat 5 minute, nu a cerut nici măcar un euro în plus. Țin să îi mulțumesc. Nu a contat gafa cu Farul. Avem doi portari valoroși. Cu Florin Niță am avut discuții intense acum un an de zile, dar nu s-a putut realiza. De atunci nu s-a mai pus problema.

Am avut o discuție mai devreme cu domnul Neagoe și cu Daniel Tudor, antrenorul portarilor. I-am întrebat dacă vor al treilea portar. Domnul Tudor a zis că nu, că sunt doi tineri talentați în centrul de juniori. Vom merge cu Lazar și cu Popescu”, a spus Mihai Rotaru la „Fotbal Club”, de la Digi Sport.

Rotaru anunţă revoluţie în lot pentru meciul cu CFR Cluj

"Vor fi multe schimbări pentru meciul cu CFR. Dacă eu n-am aruncat prosopul, am pretenția ca nimeni să nu o facă! În acest moment, nu poți să spui despre niciun jucător că e măcar la nivelul de anul trecut. Pe termen scurt trebuie să îi facem să înțeleagă că nu poți veni la Craiova și să stai cu mâna întinsă să primești un salariu”, a mai explicat patronul.

Bogdan Mitrea a fost dorit de Sepsi

"Pentru Bogdan Mitrea a fost o discuție cu Sepsi, dar nu e cazul să plece. Și el e un băiat cu un caracter special, am eu alții pe care sunt supărat. O echipă din Liga 1 i-a făcut unuia o propunere să vină pe un salariu aproape la fel, el a zis că vrea să îi dea și Craiova salariul, să câștige dublu. Acolo am rămas blocat! Vor mai exista jucători cu care vom încheia colaborarea în perioada următoare. Poate 2, poate 7... Nu știm, nu mai suntem compatibili", a concluzionat Mihai Rotaru.

