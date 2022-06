Porsche 968CS, maşina care "a schimbat jocul din greşeală". Cum se identifică un model autentic

Modelul Coupe produs între 1993 şi 1995 a devenit un trend-setter în ceea ce priveşte standardul de producţie, la doar câteva luni de la concepţie. Astăzi, întoarce capetele colecţionarilor din Marea Britanie, dar şi din Europa şi SUA.

"Puteai atunci şi poţi şi acum să conduci toată ziua un astfel de model pe o pistă. Se simte indestructibil, se manevrează fantastic, este o maşină precisă, în ciuda sistemelor analog pe care le are", a declarat Jake Barton, proprietarul unei astfel de maşini, pentru Financial Times.

Cum a luat naştere modelul 968 CS

Maşina s-a "născut" din necesitate în oraşul britanic Reading, când Kevin Gaskell a devenit directorul companiei Porsche, divizia Marea Britanie, iar ceilalţi conducători au fost concediaţi. Divizia britanică era aproape în faliment, vânzările erau la pământ, iar acţiunile nu se vindeau. Porsche avea nevoie cu disperare de modele noi.

Conducerea centrală a companiei, din Germania, a anunţat modelul 968 în 1992, dar era o maşină foarte scumpă, cu un preţ de pornire de 33.547 lire sterline.



"Am sunat cartierul general din Germania şi le-am cerut să vindem modelul 968 cu 28.995 lire. Au refuzat. Le-am spus că ei nu înţeleg, că dacă nu vindem o maşină sub 29.000 lire, suntem morţi", a declarat Gaskell, în vârstă de 63 de ani.

Lovindu-se de refuzul companiei, Gaskell nu a cedat şi a încercat să reducă cât mai mult din preţ. "Am renunţat la aerul condiţionat, geamurile electrice, scaunele din spate, ştergătorul de lunetă, iar scaunele şoferului şi al pasagerului au fost înlocuite cu unele mai uşoare", a mai spus el. Preţul a fost dus la 28.975 lire, dar a apărut o altă problemă. "Cumpărătorilor nu le-ar fi plăcut să spună că au cumpărat un Porsche ieftin", a mai precizat Gaskell.

Soluţia a fost să poziţioneze maşina în categoria maşinilor de curse uşoare. "Am coborât suspensia, am făcut, în linişte, un volan special în colaborare cu producătorul italian Momo - fabrica germană ar fi înnebunit dacă ar fi aflat - şi l-am numit Club Sport. Câţiva şoferi profesionişti au transmis că maşina se conducea fantastic. Am creat ceva care a schimbat jocul, şi am făcut-o din greşeală. În 1993 a fost numită maşina anului", a mai declarat Gaskell.

Club Sport era cu 50 de kg mai uşor decât modelul 968 standard, ceea ce însemna că atingea 100 km/h în 5,6 secunde şi că avea o viteză maximă de 260 km/h.

Cum se identifică un model CS

Există câteva indicii clare care arată cumpărătorilor că au de-a face cu un model Club Sport sau cu un 968 standard. În primul rând, unui model CS autentic îi lipsesc multe opţiuni electrice.

"Luaţi-vă un expert cu voi când cumpăraţi o astfel de maşină. Vor identifica pe loc falsurile. Dacă vorbim de un CS autentic, un expert va vedea imediat semnele că a fost folosit pe pistă sau dacă a suferit daune", a transmis un specialist în astfel de maşini.

"Modelul 968 CS asigură cea mai bună experienţă de condus pe care o poţi avea într-un Porsche. Este extrem de distractiv pe drumuri normale, suspensia e extraordinară, în viraje se comportă perfect. Scaunele te ţin ferm în maşină, ştii că eşti parte din ea", a declarat şi Mike Moore, un alt proprietar al unei astfel de maşini.

