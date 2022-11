UPDATE: Pentagonul, reacție / Polonia, lovită de rachete rusești. Două persoane au murit. Ședință de urgență la Varșovia

UPDATE. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj în urma incidentului.

„Regimul de la Kremlin a lansat astăzi un număr-record de 100 de rachete asupra Ucrainei. Ele au lovit infrastructura civilă şi energetică a ţării vecine, au pus în pericol viaţa şi siguranţa a zeci de mii de oameni. Condamnăm cu fermitate acest nou atac - cel mai mare de la începutul războiului declanşat de Rusia împotriva Ucrainei”, a scris preşedinta Republicii Moldova pe Facebook.

UPDATE. Purtătorul de cuvânt al guvernului polonez, Mateusz Morawiecki, a transmis în urmă cu o oră că orice informație care va fi prezentată la Comitet va fi ulterior transmisă, dacă este posibil, în cea mai largă măsură posibilă pentru public. Acesta a făcut apel către media să nu publice informații neconfirmate.

UPDATE. Premierul Ungariei, Viktor Orban, a convocat şi el Consiliul de Securitate al ţării. Ministerul de Externe din Estonia are consultări cu Polonia şi alţi aliaţi, veştile care vin din Polonia fiind "extrem de îngrijorătoare".



"Estonia este pregătită să apere fiecare centimetru din teritoriul NATO. Suntem pe deplin solidari cu aliatul nostru apropiat Polonia", afirmă MAE eston, conform Antena3 CNN.

UPDATE. Surse ale reporterului, Mariusz Gierszewskim, jurnalist al Radio Zet, printre primii care au raportat acest incident, transmit de la fața locului că ceea ce a căzut pe teritoriu polonez ar fi resturile unor rachete rusești interceptate. Mai multe avioane militare au decolat de pe aeroportul Tomaszów Lubelski.

Moje źródła w służbach twierdzą, że to co uderzyło w Przewodowo to najprawdopodobniej szczątki rakiety zestrzelonej przez Siły Zbrojne Ukrainy.