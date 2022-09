Polonia a inaugurat gazoductul Baltic Pipe: Andrzej Duda: Se încheie epoca dominației ruse. Țara noastră intră într-o nouă eră de suveranitate energetică, securitate și libertate / foto

Gazoductul Baltic Pipe a fost deschis cu participarea președintelui polonez Andrzej Duda, a prim-ministrului Mateusz Morawiecki și a omologul său danez, Mette Frederiksen. Ceremonia de deschidere a avut loc la Stația de Compresor de Gaz Goleniów, care a primit o extindere ca parte a proiectului.

Gazele naturale extrase din zăcămintele norvegiene vor începe să curgă în Polonia conform planului la 1 octombrie (citește AICI).

Aceasta este o investiție strategică din punct de vedere polonez. Baltic Pipe deschide un nou coridor de livrări de gaze naturale din Norvegia către Polonia, Danemarca și alte țări din Europa Centrală de Est. Conducta merge din Marea Nordului, unde se conectează la conducta Europipe II, dând acces la zăcămintele de gaze norvegiene. Apoi, trece prin infrastructura daneză și se conectează cu sistemul de transport polonez de pe fundul Mării Baltice.

