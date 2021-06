Poliția, mesaj despre Armand. Tănase Stamule (PNL): Doamna are un stil... de a ieși în evidență, a deschis conflicte peste tot

Potrivit Antena 3, Poliția a oferit prima reacție după ce Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, a fost agresată pe stradă:

„Astăzi, 9 iunie 2021, în jurul orei 09:20, prin apel la 112, o femeie a sesizat faptul că în jurul orei 09:00, în timp ce se afla în trafic pe raza Sectorul 1 un bărbat de aproximativ 45 de ani i-a lovit mașina cu pumnii. Persoana și-a rezervat dreptul de a depune plângere.“

Tănase Stamule, reacție

Invitat la emisiunea Decisiv, la Antena 3, Tănase Stamule a vorbit despre Clotilde Armand: „Doamna Armand are un stil foarte creativ de a ieși în evidență. Eu cred că, dacă a existat agresiunea, în mod evident că Poliția trebuia sesizată. Nu vreau să intru în dezbateri, probabil că era un cetățean supărat. E mult spus acum că mafia a sărit și a dat cu pumnul în masă.

E clar că există o tensiune și, în general, atunci când vrei să faci revoluții într-o zonă care nu e dispusă la revoluții, există și reacții mai tensionate. Eu cred că nu revoluțiile sunt soluția, deși există multe probleme în Sectorul 1, ele trebuie rezolvate pe rând și există soluții punctuale. Doamna Armand a deschis un conflict cam peste tot. Noi încercăm, prin alianța pe care o avem, să ținem o balanță în ideea de a nu dechide conflicte permanente.

A fost o alianță, noi l-am susținut pe Nicușor Dan și, la sectoarele 1 și 2 am susținut candidații USR-PLUS. Primul an este un an mai permisiv din partea cetățenilor, trebuie să vedem exact proiectele demarate înainte să facem o evaluare obiectivă a activității. Din punctul meu de vedere, dacă facem o comparație între Sectorul 6 și Sectorul 1, se vede total diferența de abordare. Foarte probabil că cineva supărat a bătut cu palma în mașină. Supărat pe diverse motive. Și la mine la bloc s-a întâmplat și am închis ușa. Eu locuiesc la parter, ghena nu e departe. Abia azi a început să treacă mirosul. Exact acest lucru poate crea tensiuni în rândul cetățenilor“, a precizat Tănase Stamule.

Florin Cîțu intervine în criza gunoiului din Sectorul 1

Prim-ministrul Florin Cîțu a spus că cetățenii nu trebuie să sufere din cauza conflictului dintre Primăria Sectorului 1 și compania de salubrizare și le-a solicitat reprezentanților Gărzii de Mediu să intervină în forță.

„Cetățenii nu trebuie să sufere din cauza unei dispute în instanță. Nu este un lucru ok. Garda de Mediu trebuie să-și facă datoria, să verifice, să meargă în forță și dacă găsește ceva să amendeze”, a explicat premierul Florin Cîțu, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă.

Prim-ministrul le-a cerut celor implicați să respecte contractele existente și să aștepte rezolvarea litigiului în instanță (citește continuarea AICI).