PNRR, prezentat public miercuri de Florin Cîţu, Dan Barna şi Cristian Ghinea

PNRR, trimis la Bruxelles pe 31 mai

România a depus oficial Planul Naţional de Rezilienţă şi Redresare la Bruxelles şi urmează evaluarea oficială a Comisiei Europene, a anunţat, luni, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, într-un videoclip postat pe Facebook, transmite Agerpres.



"Am trimis PNRR-ul la Bruxelles, adică în sistemul informatic al Comisiei Europene. La ora 15:30 am terminat de upload-at toate cele 240 de fişiere care înseamnă acum PNRR-ul, împărţit pe aproape 30 de capitole. Suntem aproape de capătul drumului, ca să zic aşa. În acest moment, România are PNRR-ul oficial depus. Urmează evaluarea oficială a Comisiei Europene. Vom avea câteva luni în care vom primi scrisori de evaluare pe fiecare componentă, va trebui să decidem cum ţinem cont de aceste observaţii, astfel încât, la toamnă, să avem planul aprobat şi să mergem mai departe", a transmis Ghinea.

Ce va fi prezentat miercuri

"Vreau să vă explic puţin ce înseamnă în acest moment PNRR-ul şi ce vom prezenta miercuri. Conform Regulamentului şi instrucţiunilor Comisiei Europene, fiecare ţară membră trebuie să completeze într-un anumit format anumite documente. Aici am lucrat împreună cu echipa zilele trecute, am bifat pe măsură ce trimiteam în sistem, avem un sumar executiv al întregului plan. Avem o legătură cu semestrul european, trebuie să spunem cum acoperim recomandările de ţară ale Comisiei Europene. Avem un capitol despre egalitatea de şanse şi de gen, spunem cum vom întări această egalitate prin investiţiile din PNRR, un capitol de coerenţă - modul în care PNRR este coerent cu strategiile sectoriale ale României şi axa strategiei europene. La fel, consistenţa, avem complementarităţi, sunt tabele de complementarităţi destul de lungi. Aici explicăm modul în care banii din PNRR se întrepătrund cu banii din fondurile europene clasice din coeziune. Avem un capitol în care explicăm consultarea şi vă reamintesc că am făcut consultări extinse pentru a ajunge la acest rezultat", a spus Ghinea.

