PNL va prelua Transporturile după rotativă. Ciuvică: Ciolacu a renunţat la obsesia cu Grindeanu

"Înţeleg că, într-un mod pe care nu îl înţeleg, Marcel Ciolacu a renunţat la obsesia de a-l ţine pe Grindeanu la Transporturi. Nu mi-a spus nimeni, o văd în practică. S-a discutat 2-3 luni de rotativa asta, care nu are nicio importanţă pentru că guvernarea va fi la fel. Dar centrul discuţiei, când vorbea orice PSD-ist, mai ales domnul Ciolacu, era să rămână Grindeanu la Transporturi. Se pare că a renunţat.

Oricum, eu cred că, dacă au zis că amână rotativa după greva, ar trebui să aştepte să se termine cu greva. Erau zvonuri că vineri va demisiona premierul Ciucă, dar e miercuri şi cred că s-au amânat discuţiile.

Ar fi aiurea. Dacă s-a amânat o dată deja, ar fi bine să fie amânată până se termină cu greva", a declarat Mugur Ciuvică la Miercurea Neagră.

Legat de eliminarea pensiilor speciale şi de noul program de guvernare anunţat de social-democraţi, Mugur Ciuvică a spus "lăsaţi-mă, au trecut nişte prostii acolo, ceva cu programe de guvernare, că fac şosele. De parcă ar veni la guvernare de pe lună. Mai citiţi programele de guvernare, pe bune? Ăla al lui Dragnea a fost pe bune, dar a fost făcut la nişte alegeri, nu la o rotativă unde se schimbă Ciolacu cu Ciucă. Ce, o să fie altă guvernare cu Ciolacu decât cu Ciucă? Iar pensiile speciale o să meargă înainte, cum au mers şi până acum. Legea asta cu tăierile e făcută prost, după părerea mea. Din câte am înţeles, ar trebui câte o lege pentru fiecare pensie specială şi să se spună: la magistraţi tăiem acolo, acolo, prelungim perioada, etc. La militari reducem aşa, facem contributivitate, etc. La poliţie la fel. De aia e pensie specială. Că fiecare pensie specială e dată de o lege specială. Ăştia, în înţelepciunea lor, le-au luat pe toate într-o singură lege. E o lege care supără pe toată lumea şi nici nu cred că o să rezolve problema cu pensiile alea nesimţite. Oricum, legea pensiilor speciale nu ţine de Ciolacu, ţine de PNRR în primul rând. E băgată acolo şi, fiind băgată acolo, trebuie să facă ceva cu ea".

