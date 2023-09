PNL a pierdut procente după asocierea cu PSD. Alina Gorghiu: A meritat? Eu vă spun că da

Ministrul Justiţiei, Alina Gorghiu, a afirmat, joi, că "a meritat" asocierea Partidului Naţional Liberal cu Partidul Social Democrat, fiind "singura formulă" cu care se putea asigura stabilitatea României.



Întrebată la Digi24 dacă PNL are vreun beneficiu din alianţa cu PSD, Gorghiu a răspuns: "Un beneficiu pe care îl are ţara e indirect şi beneficiul liberalilor. Uneori, costul politic nu se traduce neapărat într-o pierdere a partidului. Dacă întrebarea este: a pierdut PNL procente ca urmare a asocierii cu PSD? Sigur. (...) Dacă mă întrebaţi: a meritat această asociere? Eu vă spun că da. Era singura formulă cu care puteam asigura stabilitatea României".



Ea a precizat că opţiunea sa la alegeri este ca partidele să fie reprezentate pe liste separate, dar nu exclude posibilitatea unei coaliţii ulterioare după 2024, conform Agerpres.



"Dacă mă întrebaţi cum văd eu viitorul sau care ar fi opţiunea mea de viitor. Aici, am văzut că sunt voci în PNL, la nivel de conducere, care spun: un proiect cu PSD-ul este un proiect sănătos. Eu cred că această construcţie va fi cea care va continua după 2024, cu un PNL şi un PSD la guvernare. Opţiunea mea politică este reprezentată de listele separate. (...) Eu îmi doresc să avem liste separate. Fiecare partid are un anumit tipic de electorat, are mesaje care nu se pretează la celălalt electorat, dar asta nu exclude posibilitatea unei coaliţii ulterioare după 2024 în guvernare, aşa cum funcţionăm şi acum", a declarat Gorghiu.

